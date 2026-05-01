Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Đồng Ánh Quỳnh xin lỗi Bùi Lan Hương và FC EMs, tạm dừng hoạt động để sửa sai

Như Quỳnh

HHTO - Sau buổi fancon của Bùi Lan Hương diễn ra vào tối ngày 26/4, mới đây, Đồng Ánh Quỳnh đã đăng đàn xin lỗi đàn chị vì những hành động gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Tối 30/4, trên kênh broadcast cũng như Threads cá nhân, Đồng Ánh Quỳnh đã viết những dòng tâm sự dài gửi đến "Chị đẹp" Bùi Lan Hương và EMs (FC của Bùi Lan Hương) sau loạt sự cố xảy ra tại fancon đầu tiên của Bùi Lan Hương.

Dàn "Chị đẹp" có một đêm biểu diễn và giao lưu cùng khán giả bùng nổ tại fancon của Bùi Lan Hương.

Trong đó, Đồng Ánh Quỳnh thuật lại ba vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng fan. Cô thừa nhận lỗi sai khi tiết lộ sớm về thời gian Bùi Lan Hương tổ chức fancon cho một số "fan ruột" của cô để họ kịp đặt vé máy bay. Hệ lụy là netizen phẫn nộ, không thể chấp nhận cách làm việc công - tư lẫn lộn, để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự kiện. Nhiều người cho rằng động thái "thiên vị" của Đồng Ánh Quỳnh gây mất công bằng cho fan Bùi Lan Hương, đồng thời không tôn trọng đàn chị.

Ngoài ra, Á quân The Face 2017 phủ nhận một số thông tin thất thiệt liên quan đến việc đưa thẻ hỗ trợ nghệ sĩ cho fan của cô vào hậu trường fancon. "Mình đã tìm hiểu thông tin, người đưa thẻ Artist crew cho bạn đó là trợ lý của một ê-kíp khác. Theo lời mình được nghe lại từ phía BTC, bạn trợ lý đó thuê bạn fan làm trợ lý của bạn, sau khi bạn hoàn thành công việc thì do yêu thích mình nên bạn quay và chụp mình. Đó là tất cả những gì mình biết" - Đồng Ánh Quỳnh phân trần.

Đồng Ánh Quỳnh giải thích tường tận các sự cố khiến fan "dậy sóng", gửi lời xin lỗi đến Bùi Lan Hương và FC EMs.

Đồng Ánh Quỳnh cũng khẳng định không biết chuyện fan của cô làm nhân viên trong fancon - cho đến khi sự việc được bàn tán trên mạng xã hội. Nữ diễn viên đưa lời cam đoan cô và ê-kíp "không sử dụng bất kỳ đặc quyền nào cho 3 vị trí nhân viên, không tham gia bất kỳ điều gì vào khâu tổ chức của BTC, ngoại trừ việc đi tập và chuẩn bị trình diễn các tiết mục".

Đồng Ánh Quỳnh cập nhật liên tục về hình ảnh tổng duyệt và buổi diễn chính thức tại fancon.
Trở nên thân thiết hơn sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, Đồng Ánh Quỳnh, Bùi Lan Hương cùng nhiều nghệ sĩ nữ khác như Minh Hằng, Ái Phương, MisThy, Phạm Quỳnh Anh luôn đồng hành, ủng hộ các dự án cá nhân của nhau.

Không chỉ nghiêm túc tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện, đưa ra câu trả lời thỏa đáng và thừa nhận thiếu sót, Đồng Ánh Quỳnh cho biết đã nói chuyện, trực tiếp xin lỗi Bùi Lan Hương, cả hai mong muốn khép lại tranh cãi. Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1995 sẽ tạm thời dừng hoạt động một thời gian để nhìn nhận, kiểm điểm và cải thiện bản thân.

Sau sự cố, người hâm mộ hy vọng Đồng Ánh Quỳnh rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn trong cách truyền tải thông tin, đồng thời tổ chức lại cộng đồng fan, cần đặt rõ ranh giới giữa nghệ sĩ và fan.
