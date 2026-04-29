Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Loạt khoảnh khắc khiến fan quyết “đẩy thuyền” Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy

Thiện Dư

HHTO - Tam Triều Dâng phủ nhận "xào couple" cùng Võ Điền Gia Huy, nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai trước đó dường như nói điều ngược lại.

Tam Triều Dâng khẳng định không "xào couple" cùng Võ Điền Gia Huy trong quá trình đóng phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay trong một cuộc phỏng vấn. Tuy vậy, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như "phim giả tình thật" của cả hai được fan chia sẻ lại như một minh chứng trái ngược.

Sau thành công rực rỡ của "cơn sốt" ngôn tình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Tam Triều Dâng đang là cái tên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm "couple Coconut" đang được yêu thích, nữ diễn viên sinh năm 1998 cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều xoay quanh nghi vấn "phim giả tình thật" với bạn diễn.

Trong một phỏng vấn gần đây, trước những ý kiến cho rằng đoàn phim đang cố tình "xào couple" (tạo hiệu ứng tình cảm giữa hai diễn viên vì mục đích truyền thông), Tam Triều Dâng đã có những phản hồi thẳng thắn. Nữ diễn viên khẳng định cô và Võ Điền Gia Huy không chủ đích tự "đẩy thuyền" yêu nhau để thu hút sự chú ý. Mặt khác, Tam Triều Dâng cho rằng sự tự nhiên trong các cảnh quay đến từ việc hai anh em đã chủ động trò chuyện, kết nối để tạo tâm lý thoải mái trước khi bấm máy. Từ đó, cặp đôi Triệu Phú - Thanh Tâm mới có những phân đoạn bùng nổ cảm xúc, được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy bùng nổ danh tiếng.

Tuy vậy, nhiều khoảnh khắc ngoài đời của cả hai lại không khỏi khiến khán giả xao xuyến, "lụy" kể cả khi phim kết thúc. Tại những sự kiện như họp báo phim, tiệc đóng máy Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, hay gần đây nhất là đêm diễn Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đều không giấu được sự quan tâm dành cho nhau.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng không ngại ngùng thể hiện tình cảm ở nơi công khai. Ảnh: @yamitran923

Thậm chí, cả hai còn không ngại có những cử chỉ tình cảm, bị bạn diễn bắt gặp đeo vòng đôi trên một lần livestream cùng nhau. Không phủ nhận hay ngại ngùng, cặp đôi còn có hành động "khoe" vòng hài hước, khiến các bạn diễn cũng bất ngờ. Bấy nhiêu đó đã đủ để khiến người hâm mộ phải xiêu lòng, không thể không "đẩy thuyền" ngoài đời.

"Couple Coconut" bị bạn diễn Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng bắt gặp đeo vòng đôi. Nguồn: showbiz.pv

Chính thành công của cặp đôi đã giúp cho Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thiết lập kỳ tích, cán mốc 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên một phim Việt Nam tung ra gói fast-track (chiếu sớm các tập cuối theo hình thức trả phí) để chiều lòng khán giả.

Tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Nguồn: @yamitran923

Thành công của phim có sự đóng góp không nhỏ từ sức hút của "Couple Coconut". Những tương tác quá ngọt ngào trên phim khiến người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền" cả hai, thậm chí đặt kỳ vọng vào một kết thúc có hậu ngoài đời thực cho cả hai. Dù vậy, cũng có không ít người hâm mộ tách bạch phim và đời, hy vọng hai diễn viên trẻ sẽ có những dự án thành công hơn nữa trong năm nay.

#Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy #Tam Triều Dâng #Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Trùm Sò

