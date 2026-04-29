Xôn xao ảnh dàn Anh trai tham gia Say Hi Rực Rỡ, hàng loạt nhóm nhỏ tái hợp?

HHTO - Một bức ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội về dàn Anh trai tham gia chương trình Say Hi Rực Rỡ, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Sau khi được công bố tại đêm diễn Anh Trai "Say Hi" 2024 - Day 9, chương trình Say Hi Rực Rỡ đang được khán giả trông ngóng. Với định hướng du lịch trải nghiệm thú vị, chương trình là dịp để các Anh trai tề tựu sau gần 2 năm kể từ khi đồng hành làm nhạc và trở nên thân thiết. Cho đến gần đây, một bức ảnh được cho là dàn Anh trai tham gia Say Hi Rực Rỡ đang được lan truyền và bàn tán.

Cụ thể trong bức ảnh đang được chia sẻ trên Threads, dàn nghệ sĩ tham gia Say Hi Rực Rỡ được dẫn dắt bởi Lê Dương Bảo Lâm, bao gồm Dương Domic, HURRYKNG, WEAN, Hải Đăng Doo, JSOL, Hùng Huỳnh, Đức Phúc, Pháp Kiều, ISAAC, Rhyder và Nicky. Tuy vậy vì bức ảnh chất lượng thấp, một số người nghi ngờ vị trí của WEAN có thể là Quân A.P, còn JSOL là Ali Hoàng Dương.

Đến hiện tại, dàn Anh trai tham gia Say Hi Rực Rỡ vẫn chưa hoàn toàn được xác nhận và bức ảnh đang được lan truyền chưa chắc đúng 100%. Tuy nhiên, chủ đề này hiện đang được các Hi mom, Hi dad bàn tán xôn xao và bày tỏ sự phấn khích.

Nếu là sự thật, nhiều "tổ hợp" bùng nổ hứa hẹn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên như nhóm Hào Quang (Dương Domic, Rhyder, Pháp Kiều), nhóm I'm Thinking About You (WEAN, Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Rhyder), hay các cặp Anh trai như Dương Kiều (Dương Domic - Pháp Kiều), DooGem (Hải Đăng Doo - Hùng Huỳnh)...

Cư dân mạng chỉ ra việc các Anh trai mặc đồ màu sáng dù sắp đi băng rừng, lội suối.

Say Hi Rực Rỡ là chương trình theo định dạng sinh tồn và khám phá, nơi các nghệ sĩ từ Vũ trụ "Say Hi" tham gia vào hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa khắp Việt Nam. Chính vì có yếu tố du lịch khám phá, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ cảm xúc dở khóc dở cười với trang phục của dàn Anh trai trong bức ảnh. Một số bày tỏ sự khó hiểu khi nhiều người mang giày trắng, mặc trang phục màu sáng bất chấp địa hình rừng rậm. Trong khi đó, nhiều người mong đợi những "mảng miếng" từ Lê Dương Bảo Lâm và các Anh trai, hứa hẹn sẽ gây cười và thú vị không khác gì không khí các phần game Anh Trai "Say Hi" năm xưa.