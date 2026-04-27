Sao nữ phim giờ vàng VTV xinh đẹp, cá tính nhưng đến bây giờ mới nổi tiếng

HHTO - Rất nhiều người xem Bước Chân Vào Đời đã cho rằng với khí chất ấn tượng, nữ diễn viên này xứng đáng nổi tiếng từ trước đó.

Thật không ngờ cô nàng tâm cơ Diễm lại là nhân vật thú vị nhất phim Bước Chân Vào Đời dù thuộc phe phản diện. Giữa quá nhiều vai diễn lặp lại công thức từ nhiều phim trước, một cô gái xinh đẹp, cá tính, rất biết cách thao túng đối phương đã nhanh chóng làm khán giả thích thú.

Ngay từ khi mới xuất hiện, Diễm đã gây ấn tượng với màn đối đáp cực gắt với bà Dung - nhân vật ghê gớm nhất phim. Dù khi ấy còn chưa biết tên cô gái sành điệu này, người xem đã muốn cô ở lại thêm nhiều tập nữa để làm gia đình bà Dung điêu đứng. Và tất nhiên, Diễm ghê gớm đanh đá, dám ra giá “1 tỷ đồng để kết thúc mọi chuyện” với bà Dung nhanh chóng lấn át hẳn nữ chính Thương lúc nào cũng chỉ biết khóc.

Càng xem Khánh Ly tỏa sáng trong vai Diễm, netizen càng cho rằng nhan sắc và diễn xuất này lẽ ra phải nổi tiếng sớm hơn. Bởi kiểu vai gái hư như Diễm thì không hiếm trong phim giờ vàng nhưng đa số đều gây ức chế, khó chịu cho khán giả. Diễm cá tính, bản lĩnh mà không hư hỏng hoặc bày mưu bẩn kế hèn nên người xem mới thích thú.

Thực ra Khánh Ly đã từng đóng rất nhiều phim giờ vàng VTV như Thương Ngày Nắng Về, Hương Vị Tình Thân, Lựa Chọn Số Phận, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Những Nẻo Đường Gần Xa nhưng đều là những vai nhỏ, không để lại được dấu ấn.

Mãi đến Đi Giữa Trời Rực Rỡ, vai cô gái cùng nhà trọ với Pu thì Khánh Ly bắt đầu được chú ý Nhưng đến Đi Về Miền Có Nắng, lần đầu được làm nữ chính nhưng Khánh Ly lại không thành công. Và chẳng ngờ khi làm nữ phụ chớp nhoáng của Bước Chân Vào Đời, nữ diễn viên lại tỏa sáng.

Thành công bất ngờ của Khánh Ly cho thấy thời lượng lên hình không quan trọng bằng chất lượng vai diễn. Vai nhỏ mà độc đáo, ấn tượng còn hơn vai chính mờ nhạt.