Isaac "Tâm Ý Đổi Thay", quay về bên "Em xinh" Yeolan sau 6 năm chia cách

HHTO - Isaac vừa tái xuất V-Pop với ca khúc "Tâm Ý Đổi Thay". MV Visualizer có sự góp mặt của "Em xinh" Yeolan, mang đến những khung hình lãng mạn, đầy ngọt ngào gợi nhớ bản tình ca "Tôi đã quên thật rồi".

YeoLan (Trần Hoàng Phương Lan) từng đóng nữ chính trong MV Tôi đã quên thật rồi của Isaac (ra mắt khoảng năm 2018 - 2019) và tái hợp trong MV Tâm ý đổi thay (Visualizer, tháng 4/2026).

Trước đó, Tâm Ý Đổi Thay đã được Isaac trình diễn lần đầu tại concert Anh Trai “Say Hi” Day 9, nhanh chóng nhận được sự mong đợi từ người hâm mộ cho phiên bản chính thức. Isaac cho biết sau Anh Trai "Say Hi”, anh nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong và ngoài nước với lịch trình dày đặc, nên chưa có thời gian hoàn thiện các dự án âm nhạc mới dù đã có sẵn nhiều demo. Nam ca sĩ cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi ca khúc Tâm Ý Đổi Thay nhận được sự đồng cảm, yêu thích từ khán giả.

Bản Ballad Tâm Ý Đổi Thay sở hữu giai điệu nhẹ nhàng và lời ca đậm chất tự sự. Vốn được biết đến qua những ca khúc sôi động, thiên về trình diễn, Isaac gây bất ngờ cho khán giả khi chọn “làm mới” mình bằng một ca khúc buồn. Tác giả ViruSs cũng hé lộ, ban đầu, anh có ý định viết cho Isaac một bài nhạc Dance, nhưng sau khi thảo luận, bộ đôi đã quyết định rẽ hướng.

ViruSs cho biết anh sáng tác ca khúc dựa trên sự đồng cảm với Isaac về những góc nhìn tình yêu. Ca khúc mang giai điệu Ballad nhưng được phối theo hướng Pop Rock, phù hợp với phong cách biểu diễn nhiều năng lượng của Isaac. ViruSs cũng đánh giá cao khả năng xử lý giọng hát và sự cầu toàn của nam ca sĩ trong quá trình thu âm. ​

“Tôi cảm thấy âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để gợi lên hình ảnh và dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Tâm Ý Đổi Thay với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca gần gũi sẽ khiến mọi người dễ dàng đồng cảm với câu chuyện mà tôi và ViruSs muốn kể.

Ở thời điểm hiện tại, bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và cách nhìn nhận công việc lẫn cuộc sống, nên ca khúc này rất phù hợp để mở đầu cho một giai đoạn mới của Isaac. Hình ảnh trưởng thành, lắng đọng hơn nhưng vẫn giữ năng lượng chân thành trong âm nhạc”.

Sau Tâm Ý Đổi Thay, Isaac khẳng định tiếp tục ra mắt thêm các sản phẩm đa dạng hơn, không chỉ dừng lại ở Ballad mà còn có cả những thể loại nhạc phù hợp để trình diễn. Isaac đã sẵn sàng cho một dự án gồm 6 ca khúc được thu âm hoàn chỉnh và đang trong quá trình sản xuất.



Isaac chia sẻ: “Tôi muốn làm một EP hoặc album, để kể một câu chuyện âm nhạc xuyên suốt thay vì chỉ làm các single riêng lẻ. Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để bản thân tập trung, quyết liệt hơn cho âm nhạc. Tôi hi vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng Isaac trong thời gian sắp tới”.