Cẩm Ly - Hòa Minzy lần đầu song ca, bé Winnie bất ngờ làm "khách mời" trong MV

HHTO - Tối 23/4, MV “Người Việt Mình Thương Nhau” chính thức được ra mắt, đánh dấu sự kết hợp giữa Cẩm Ly và Hòa Minzy trong một sản phẩm âm nhạc chào mừng mùa lễ Giỗ Tổ và kỷ niệm 30/4 năm nay.

Chia sẻ về lý do lựa chọn hai nghệ sĩ, nhà sản xuất Trần Thành Trung cho biết ngay từ lần đầu nghe bản demo, anh đã nghĩ ngay đến Cẩm Ly và Hòa Minzy. Theo anh, Cẩm Ly là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc dân gian Nam Bộ với chất giọng đặc trưng, trong khi Hòa Minzy là giọng ca theo đuổi màu sắc dân gian Bắc Bộ và có một số sản phẩm được chú ý. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ khác nhau nhằm mang lại sự mới mẻ cho ca khúc.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chia sẻ: "Ý tưởng ban đầu là kết hợp chất liệu Ả Đào miền Bắc và Cải lương miền Nam vào cùng một ca khúc. Làm sao để giữ được bản sắc vùng miền mà vẫn hài hòa trong ngôn ngữ âm nhạc dân tộc là bài toán khó, nhưng tôi đã giải được. Tôi muốn mang vào bài hát một hơi thở đương đại để âm nhạc dân tộc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả mọi thế hệ, từ Gen Z cho đến người lớn tuổi".

Với Cẩm Ly, đây là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp: "Thật sự đây là lần đầu tiên hai chị em kết hợp với nhau. Chúng tôi gặp nhau nhiều, rất quý mến nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một dự án chung. Khi nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khẳng định 'Cứ yên tâm, em nói được là được', tôi đã tin tưởng hoàn toàn. Hai chị em hiện rất hồi hộp đợi chờ phản hồi từ khán giả, hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho nhiều dự án chung trong tương lai".

Trong khi đó, Hòa Minzy bày tỏ: "Năm nay càng tuyệt vời hơn khi em được song ca với thần tượng mình từng hát karaoke những bài của chị từ nhỏ. Khi nghe bản demo, em đã muốn mua ngay bài này vì nó mang lại niềm cảm hứng rất lớn. Năm ngoái, em đã làm về vùng miền riêng của mình, nên năm nay em muốn một sản phẩm lớn hơn, mang tính toàn quốc chứ không chỉ là một vùng nhất định. Hy vọng sau ca khúc này, hai chị em sẽ còn xuất hiện cùng nhau nhiều hơn nữa".

Bên cạnh hai nhân vật chính trong MV là Cẩm Ly và Hoà Minzy, khán giả còn bất ngờ với sự góp mặt của khách mời đặc biệt: bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ngoài ra, phần phục trang trong MV Người Việt Mình Thương Nhau là một dòng chảy liền mạch giữa miền Nam và miền Bắc, nơi áo bà ba dung dị gặp gỡ tứ thân, yếm trong một tinh thần mềm mại, bay bổng và giàu cảm xúc.

Với Người Việt Mình Thương Nhau, đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ: "Thường là khi các bài hát cộng đồng ra mắt, tôi luôn tạo điều kiện để các ca sĩ khác cover miễn phí. Mục tiêu của chúng tôi không phải là doanh thu, mà là để ca khúc trở thành bài hát của cộng đồng, vang lên đầy kiêu hãnh ở mọi nơi, trong mọi dịp đặc biệt của người Việt”.