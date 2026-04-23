Video Lisa trên nền nhạc Em Xinh: Netizen khen Quỳnh Anh Shyn "đi trước thời đại"

Thiện Dư

HHTO - Một video ghép nhạc Em Xinh "Say Hi" trên màn trình diễn của Lisa (BLACKPINK) tại Coachella 2026 nhận được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Trên mạng xã hội Threads, đoạn video về màn trình diễn của Lisa (BLACKPINK) tại sự kiện âm nhạc Coachella 2026, nhưng được ghép ca khúc Gã Săn Cá trong Em Xinh "Say Hi" đang gây chú ý. Nhiều cư dân mạng bất ngờ khi phần nhạc và phần nhìn lại khớp nhau đến không ngờ, đặc biệt là trang phục trình diễn của Lisa cũng phần nào gợi nhớ hình ảnh mà nhóm Gã Săn Cá từng thực hiện.

Lisa diễn Coachella 2026 nhưng với nền nhạc Gã Săn Cá. Nguồn: @papillon_.tm

Dưới phần bình luận, cái tên Quỳnh Anh Shyn liên tục được nhắc đến. Bởi lẽ trước đó, cô chính là "tác giả" đứng sau không chỉ thời trang của Gã Săn Cá, mà còn nhiều tiết mục khác như Cách Yêu Đúng Điệu, Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời, Đồng Dao Xinh Gái... Xuyên suốt chương trình, chất lượng về mặt hình ảnh, dàn dựng trong các tiết mục có Quỳnh Anh Shyn tham gia đều được đánh giá cao, trở thành đề tài rầm rộ trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, còn có bình luận khẳng định phần đầu tư hình ảnh, phục trang của ngành âm nhạc Việt dần không hề thua kém so với các nước bạn, đặc biệt là ngành công nghiệp lớn như Hàn Quốc hay Âu Mỹ.

Quỳnh Anh Shyn trong Gã Săn Cá và Lisa tại Coachella 2026.
Quỳnh Anh Shyn tạo nên nhiều phần nhìn ấn tượng trong Em Xinh "Say Hi".

Sau Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng với khán giả vào dịp đầu năm 2026, khi liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc được đầu tư hoành tráng. Từ Girl Phố, Green Light đến Điều Cần Đến, nữ nghệ sĩ đều thể hiện những khía cạnh thẩm mỹ đa dạng. Mỗi MV đều có một phong cách riêng, như kiểu đường phố đậm chất Việt trong Girl Phố, phù thủy kỳ ảo trong Green Light hay vùng đất tuyết lạnh giá trong Điều Cần Đến.

Quỳnh Anh Shyn tung 3 MV với phần hình ảnh đặc sắc.

Trước khi tham gia Em Xinh "Say Hi", Quỳnh Anh Shyn đã được khán giả yêu thích với vai trò diễn xuất và hoạt động thời trang. Người đẹp sinh năm 1996 là "khách quen" của nhiều tuần lễ thời trang quốc tế như Milan, London... và nhận được nhiều đãi ngộ từ các thương hiệu danh tiếng như Fendi, Louis Vuitton, Burberry... Còn về diễn xuất, Quỳnh Anh Shyn từng được biết đến trong loạt phim dài tập 5S Online. Tuy nhiên mãi đến tận dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cô mới trở lại với màn ảnh trong phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành, đóng vai một trong những cô bạn thân của Hải Lan (Văn Mai Hương).

Thiện Dư
