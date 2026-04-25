Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Duy Lân UPRIZE đón sinh nhật tuổi 23: Unicons "chơi lớn" với dự án trăm triệu

Vân Anh

HHTO - Bước sang tuổi 23, Duy Lân (UPRIZE) đã có một sinh nhật đáng nhớ khi bất ngờ hội ngộ Unicons trong dự án "Run to 23".

Nhân dịp sinh nhật tuổi 23 của Duy Lân (DYLAN) - thành viên nhóm UPRIZE, cộng đồng người hâm mộ Unicons đã triển khai dự án "Run to 23" kéo dài từ 14/2 đến 30/4 với quy mô bài bản và nhiều hoạt động đồng hành. Dự án được chia thành 6 giai đoạn, bao gồm booth tiếp ứng tại các concert, quà tặng dành cho nghệ sĩ, đặt màn hình LED tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hoạt động thiện nguyện gửi quà tới các trung tâm chăm sóc cựu chiến binh. Tổng chi phí lên tới 100 triệu đồng cho thấy tình cảm và độ "chịu chi" đáng nể mà người hâm mộ dành cho nam tân binh.

bia-1.png
Cộng đồng Unicons gây ấn tượng với dự án chỉn chu và đầu tư. Ảnh: @duylan.union

Điểm nhấn của dự án diễn ra vào ngày 24/4 với các buổi gặp mặt đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM. Tại "đầu cầu" TP.HCM, Duy Lân bất ngờ xuất hiện, trực tiếp check-in tại màn hình LED và đón sinh nhật sớm cùng người hâm mộ. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn, chăm chú quan sát từng món quà và tình cảm được gửi gắm đã để lại nhiều cảm xúc. Trong khi đó, tại Hà Nội, dù chỉ có thể dõi theo qua màn hình, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt để đón "nhiệm kỳ 23" của Duy Lân.

Các Unicons tại Hà Nội đã có mặt từ sớm để cùng gửi lời chúc đến thần tượng. Nguồn: @lovetease._

Duy Lân, tên đầy đủ là Lê Duy Lân, sinh năm 2003, là một trong những gương mặt nổi bật của UPRIZE nhờ ngoại hình điển trai, nền tảng biểu diễn vững vàng và tinh thần cầu tiến. Trước khi bước vào Tân Binh Toàn Năng, anh đã có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều vũ đoàn, qua đó xây dựng phong thái trình diễn tự tin. Trong suốt hành trình tại chương trình, Duy Lân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, đặc biệt ở các sân khấu như Exposure, Real Talk hay More n More, nơi anh thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt.

Không chỉ ghi điểm bằng chuyên môn, Duy Lân còn tạo thiện cảm bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và sự lễ phép, chỉn chu. Với nền tảng hiện tại cùng sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng người hâm mộ, hành trình phía trước của nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ ngày càng rực rỡ hơn nữa.

674543279-17872257156605696-8203570552946820195-n.jpg
Các khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào "nhiệm kỳ 23" của Duy Lân. Ảnh: @duylan.union
674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Vân Anh
