Concert Từng Ngày: CONGB - Mason Nguyễn rap đôi, buitruonglinh "chèo thuyền"

HHTO - Tối 24/4, đêm diễn thứ ba của live concert "Từng Ngày" khép lại chặng Hà Nội với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa buitruonglinh, các nghệ sĩ khách mời và người hâm mộ.

Live Concert Từng Ngày được dàn dựng theo kết cấu bốn mùa: Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông, Ngày Xuân. Đêm nhạc được mở màn bằng những giai điệu thanh xuân như Đường Tôi Chở Em Về, Vấn Vương và Dù Cho Mai Về Sau. buitruonglinh đã khiến cả khán phòng đồng thanh hát theo ngay từ những nốt đầu tiên.

Điểm nhấn của chương này chính là ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. Việc trình diễn tác phẩm này tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội vào thời điểm cận kề đại lễ 30/4 mang đến một không khí tự hào dân tộc đầy trang trọng.

Ngày Thu là không gian để buitruonglinh kể những câu chuyện tình yêu qua các sáng tác như Tại Vì Em, Em Không Khóc, Yêu Người Có Ước Mơ. buitruonglinh còn kết hợp cùng Đậu Tất Đạt trong ca khúc Every Little Thing.

Không gian sân khấu trở nên giàu cảm xúc với các tiết mục solo như Giờ Thì, Nàng Công Chúa Nhỏ, Dù Em Từng Yêu. Sự góp mặt của Em xinh 52Hz trong ca khúc Đi Cùng Em mang lại màu sắc Indie/ R&B hiện đại, tạo nên một điểm chạm thú vị cho khán giả. Với Vì Điều Gì, dangrangto và buitruonglinh cùng kể câu chuyện về những trăn trở, hoài nghi trong tình yêu một cách ăn ý.

Và ở chương cuối - Ngày Xuân, sân khấu Day 2 bùng nổ khi dàn Anh Trai cùng xuất hiện: RIO mang đến vẻ lãng mạn trong Em Ơi Đừng Khóc, trong khi CONGB khuấy động khán phòng với Bài Hát Này Dành Cho Riêng Mình Em”.

Đặc biệt, tiết mục Dẫu Có Đến Đâu của CONGB, Mason Nguyễn, buitruonglinh nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan khi mang đến một phiên bản chưa từng xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào. Phần rap demo được đưa vào giữa ca khúc cùng sự xuất hiện bất ngờ của Mason Nguyễn đã gây bùng nổ cảm xúc trong khán giả. Là người "kiến tạo", buitruonglinh không ngần ngại múa "hội chứng TEZ" và thể hiện "vũ đạo chèo thuyền" ngay trên sân khấu.

Tiết mục HERMOSA phiên bản "đổi vai" quy tụ full team “Hẻm” gồm CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K, TEZ khiến khán phòng như trở thành một lễ hội âm nhạc mini. Anh cả buitruonglinh một lần nữa khiến Archer tự hào với phần rap fastflow trên verse rap của TEZ. Sự hội tụ của nhà Hẻm trên những sân khấu đặc biệt chỉ có tại Từng Ngày khiến khán giả rưng rưng cảm động.

Khoảnh khắc buitruonglinh nhiệt tình "chèo thuyền" trong tiết mục Dẫu Có Đến Đâu, khi "OTP" CONGB - Mason Nguyễn rap đôi đầy cảm xúc viral trên MXH.

Kết thúc hành trình bốn mùa, buitruonglinh khiến các fan rung động với phần trình diễn violin solo Không Đau Nữa Rồi, Đường Chân Trời. Những ngón đàn điêu luyện đã thay lời chào kết trước khi anh dành tặng khán giả ca khúc kết màn Sớm Như Vậy.

Chia sẻ sau khi khép lại hai đêm diễn tại Hà Nội, buitruonglinh xúc động: “Đây là lần đầu tiên Linh có một sân khấu của riêng mình ở Thủ đô nên từng khoảnh khắc đều rất đặc biệt. Nếu nhìn lại từ điểm khởi đầu, Linh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được đón nhận nhiều yêu thương đến vậy - đặc biệt là từ các bạn Archer. Từ những ngày chỉ viết nhạc và hát bằng cảm xúc, đến hôm nay được nghe khán giả hát lại từng ca khúc của mình - đó là điều Linh thực sự trân quý".

Tháng 5/2026, buitruonglinh sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả tại Đà Nẵng trong khuôn khổ fancon Từng Ngày - một điểm dừng chân gần gũi và ấm áp, tiếp nối tinh thần của các đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội.