Hậu trường SHOWBIZ

Loạt chi tiết trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc gây sốt cõi mạng vì quá hài hước

Thiện Dư (Tổng hợp)

HHTO - Nhiều phân đoạn hài hước, thậm chí có phần ngô nghê góp phần khiến Bóng Ma Hạnh Phúc trở thành phim truyền hình Việt gây sốt thời gian gần đây.

Là dự án truyền hình rầm rộ trong dịp đầu năm 2026, Bóng Ma Hạnh Phúc góp phần vực dậy mạnh mẽ mảng truyền hình miền Nam sau thời gian dài im ắng. Dự án khai thác chủ đề hôn nhân gia đình, có sự tham gia của Lê Phương, Lương Thế Thành, Ngân Hòa, Bảo Ngọc... ghi điểm nhờ những tình huống hồi hộp, nhưng cũng không kém phần hài hước và ngô nghê.

Cảnh thang máy

Đây cũng là một trong những phân đoạn giúp Bóng Ma Hạnh Phúc được khán giả biết đến rộng rãi. Trong phân đoạn này, Dũng (Lương Thế Thành) và Trang (Ngân Hòa) hẹn hò tại trung tâm mua sắm. Thế nhưng khi đang cùng nhau lên tầng, Trang lại bị vướng ở thang máy do đi ngược hướng di chuyển. Kết quả, Trang kẹt ở lầu dưới còn Dũng đã lên đến lầu trên.

Cảnh thang máy gây hài trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Nguồn: THVL

Cảnh phim kỳ lạ, thách thức logic này khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Nhiều ý kiến cho rằng tình tiết này đúng chất "ngôn tình 3 xu", được tạo nên đầy gượng ép chỉ để Dũng có khoảnh khắc giải cứu Trang ngọt ngào.

Cảnh tấn công

Dù không nổi tiếng hay gây tranh cãi nhiều như các phân đoạn của dàn nhân vật chính, cảnh phim này xoay quanh Hiền và Minh, khi cửa hàng của Hiền bị người khác đến phá. Trong tình huống khẩn cấp, cô đã nhanh chóng gọi điện cho chồng đến can ngăn.

screenshot-2026-04-24-152553.png

Thế nhưng điều khiến khán giả dở khóc dở cười đó là toàn bộ tình huống diễn ra vô cùng kỳ lạ. Dàn nhân viên vốn đông hơn những người đến phá nhưng tuyệt nhiên không dám làm gì, chỉ đứng la hét. Khi đến nơi, Minh đi một mình và nhanh chóng bị hạ gục. Thay vào đó, nhiều người cho rằng Hiền nên gọi chính quyền thì hợp lý hơn.

Bức ảnh cưới

Đây là chi tiết hài hước được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Trong một cảnh phim Bóng Ma Hạnh Phúc, bức ảnh cưới của hai vợ chồng Dũng - Mai (Lê Phương) khiến không ít người thấy quen thuộc. Hóa ra, đây vốn dĩ là ảnh đã qua chỉnh sửa, với bản gốc là của vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm ngoài đời.

photo-6293930249514848324-y.jpg

Cảnh Trang thách thức Mai tại bàn ăn

Được Mai mời về nhà sống chung như một cách giúp đỡ, Trang lại không biết trân trọng mà làm ra nhiều chuyện sai trái. Khi nhận ra Mai đã phát hiện chuyện của mình và Dũng, Trang không hối hận mà còn có thái độ thách thức. Khi cùng nhau ăn cơm, Trang đã có hành động quyến rũ Dũng trước mặt Mai, khiến nữ chính vô cùng ấm ức.

screenshot-2026-04-24-160528.png

Trên mạng, phân đoạn này tạo nên cơn sốt, được nhiều khán giả gọi là cảnh gây ức chế nhất Bóng Ma Hạnh Phúc. Thậm chí, nhiều người còn sáng tạo, cho Trang gặp đủ tình huống như bị úp canh lên đầu, bị làm xấu... như một cách "xả cơn giận" thay cho Mai.

Xem thêm tin tức về bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc TẠI ĐÂY.

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Thiện Dư (Tổng hợp)
Xem thêm

Cùng chuyên mục