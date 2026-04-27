Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thắng lớn nhưng Lê Tam Triều Dâng chưa vui trọn vẹn

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Cho dù Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay thành công ngoài mong đợi, Lê Tam Triều Dâng vẫn chưa thể mãn nguyện vì một lý do.

Có thể nói Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là bộ phim giúp Lê Tam Triều Dâng đổi đời. Trước đó, cô là một cái tên không mấy nổi bật trong showbiz nhưng giờ đây, nữ diễn viên đã là gương mặt được săn đón, lượng fan tăng lên theo cấp số nhân, được các nhãn hàng liên tục mời hợp tác. Trong các sự kiện gần đây, nơi nào có Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy xuất hiện đều kéo theo rất nhiều chú ý.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy rất được yêu thích từ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Nhưng có một điều vô cùng trái khoáy, Lê Tam Triều Dâng thắng lớn bên phim truyền hình thì lại thất bại nặng nề ở mảng điện ảnh. Trong tháng 4 này, cô có hai phim chiếu rạp và đều nhận về kết quả đáng buồn.

Ở phim Bẫy Tiền, Lê Tam Triều Dâng là nữ chính, vào vai một cô gái khéo léo hiểu chuyện, luôn đồng hành cùng nửa kia khi khó khăn. Những tưởng đề tài về những vụ lừa đảo trên mạng sẽ giúp Bẫy Tiền ăn khách, nhưng phim rời rạp với doanh thu chưa đầy 3 tỷ đồng, thuộc nhóm những phim Việt ế khách nhất năm 2026.

Lê Tam Triều Dâng trong Bẫy Tiền.

Hiện nay, Lê Tam Triều Dâng đang xuất hiện trong phim Trùm Sò với vai nữ phụ Cua Dữ, một cô này nhí nhảnh, tinh nghịch, lúc nào cũng tươi tắn đáng yêu. Cua Dữ không phải vai diễn khó với Lê Tam Triều Dâng, Trùm Sò còn có lợi thế là phim hài phù hợp với cả gia đình nhưng chẳng ngờ phim ngày càng đuối sức trong cuộc đua phòng vé.

Nữ diễn viên còn tham gia Trùm Sò.

Trong 5 phim Việt ra rạp vào dịp nghỉ lễ này, Trùm Sò có ít suất chiếu nhất, kéo theo doanh thu cũng thua sút nhiều so với đối thủ. Chính vì thế, cư dân mạng đã lo Trùm Sò sẽ rơi vào cảnh thua lỗ nếu không thể tạo ra đột phá trong những ngày tới. Và với hai phim điện ảnh có doanh thu thấp, Lê Tam Triều Dâng sẽ gặp nhiều trở ngại hơn khi tìm kiếm dự án mới.

Hoài Nam - Ảnh: FBNV
#Lê Tam Triều Dâng #Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay #Trùm Sò #Bẫy Tiền #phim Việt Nam

