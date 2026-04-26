Hậu trường SHOWBIZ

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Võ Điền Gia Huy "muốn xỉu" khi giải cứu Tam Triều Dâng

Như Lê

HHTO - “Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay” khép lại sau 16 tập lên sóng với 1.2 tỷ lượt xem trên các nền tảng. 4 tập cuối của phim mang đến sự hồi hộp, gay cấn. Diễn xuất của Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng... nhận về nhiều lời khen từ người xem.

Ở 4 tập cuối, mâu thuẫn được đẩy lên cao trào khi Hoàn Mỹ (Thùy Anh) buộc phải từ bỏ Phan Minh (Trần Ngọc Vàng) để trở thành “cô dâu giải hạn” cho Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy) trước áp lực từ cậu Sáu (NSƯT Mỹ Duyên). Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ khi thân phận thật của Hoàn Mỹ bị bại lộ, khiến bà Mai (Hồng Ánh) bàng hoàng nhận ra gia đình đã bị lừa dối suốt thời gian dài.

Song song đó, biến cố xảy ra khi ba của Thanh Tâm gặp tai nạn trong lúc ngăn chặn một chuyến hàng trái phép. Từ các manh mối, Triệu Phú và Phan Minh lần ra sự liên quan của ông Cường (Trung Lùn). Đáng chú ý, ông Cường đã tiết lộ sự thật rằng Hồ Trung (Lâm Thanh Sơn) mới chính là kẻ gây ra vụ tai nạn của ba Triệu Phú năm xưa. Từ đây, ông Cường quyết định cùng Triệu Phú và Phan Minh liên kết, lên kế hoạch đối đầu Hồ Trung để chấm dứt mọi ân oán.

Nhiều fan hi vọng Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng thành đôi trong phim lẫn ngoài đời.

Phân cảnh Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) bị bắt cóc, buộc Triệu Phú và Phan Minh lao vào giải cứu diễn ra vô cùng gay cấn. Trong cuộc giằng co, Triệu Phú bị thương nặng, còn ông Cường chấp nhận hy sinh để chuộc lại lỗi lầm. Sau biến cố, Thanh Tâm hiến máu hiếm cứu Triệu Phú, khiến bà Mai dần thay đổi cách nhìn về cô.

Khép lại câu chuyện, các nhân vật đều tìm được lối đi cho riêng mình. Triệu Phú - Thanh Tâm nhận được sự ủng hộ, Hoàn Mỹ - Phan Minh hàn gắn, trong khi Đức An (Quốc Huy) và Phương Khánh (Lê Phương) xây dựng gia đình và đón con đầu lòng. Khoảnh khắc Triệu Phú cầu hôn Thanh Tâm ở thời điểm 1 năm sau cũng khiến các fan vỡ òa, quyết "chèo thuyền" cặp đôi này đến cùng.

Tiết lộ hậu trường của các cảnh hành động, Võ Điền Gia Huy cho biết khá khó khăn khi không có nhiều thời gian tập luyện pha hành động do lịch trình gấp rút: “Đến set là tôi biên bài cùng các anh chị rồi tập với máy luôn, trong một đêm từ 3 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau”.

“5 giờ sáng đến cảnh ngất xỉu là đúng nghĩa tôi xỉu thật luôn, nằm lê lết ở đó. Mọi người lôi đi đâu thì tôi nằm ở đó, không chống cự nổi” - nam diễn viên cho biết bản thân gần như kiệt sức sau khi hoàn thành set quay này.

Bên cạnh đó đó, Võ Điền Gia Huy nghẹn lòng khi nhắc đến cảnh gặp lại ba và cả chuyến xe bi kịch trong mơ giữa ranh giới sinh tử: “Dù không có thoại nhưng tôi cảm nhận được sự lạc lõng bất chợt, một viễn cảnh và nỗi đau bị lặp lại. Nó khiến tôi hụt hẫng và cô đơn, không khóc lóc nhưng lại có một nỗi buồn trong lòng rất nhiều”.

Như Lê
Xem thêm

Cùng chuyên mục