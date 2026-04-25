Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy vướng tin đồn hẹn hò vì liên tục diện đồ đôi?

HHTO - Cặp đôi chính của "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy được người hâm mộ khen "xào cúp-le cháy chảo" với trang phục thảm đỏ đồng điệu.

Hiệu ứng từ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đưa tên tuổi của cặp đôi chính Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy "phất lên" nhanh chóng. Coconut Couple trở thành hiện tượng mới của màn ảnh Việt, liên tục được mời đi dự nhiều sự kiện chung.

Trong hai tuần gần đây, các Dừa con (fan của cặp đôi chính) chú ý đến nhiều chi tiết đặc biệt trong những lần “chung đôi” dày đặc giữa Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy.

Cuối tuần qua, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi trở thành cặp đôi khách mời tại concert Anh Trai "Say Hi" mùa 1 - Day 9. Trên sân khấu Kim Phút Kim Giờ, cặp đôi Thanh Tâm - Triệu Phú tổ chức đám cưới "sớm" trong tạo hình cô dâu - chú rể. Trước đó, tại khu vực khán đài, những cử chỉ tình cảm, outfit "đồ đôi" của cả hai "hâm nóng" không khí buổi hòa nhạc.



Đoạn video "bắt trend" của cặp đôi "mới cưới" sau hậu trường hút 1,5 triệu lượt xem. Chỉ sau 3 ngày đăng tải, clip vươn lên thành nội dung có lượt tương tác lớn thứ 6 trên kênh TikTok cá nhân của Tam Triều Dâng.

Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy liên tục "nhập vai" cô dâu - chú rể, mặc đồ đôi do fan tặng ngoài đời.

Mới nhất, Võ Điền Gia Huy tới dự thảm đỏ phim Trùm S, ủng hộ cho dự án mới có sự tham gia của Tam Triều Dâng. Anh gây chú ý khi diện âu phục trắng đồng điệu với đầm của "bạn gái màn ảnh".

Nam diễn viên còn chuẩn bị bó hoa thiết kế độc lạ dành tặng “bạn gái màn ảnh”. Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ "phim giả tình thật" giữa hai người.

Trước đó, tại nhiều sự kiện nhãn hàng, Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy được bắt gặp diện trang phục đồng điệu về tông màu, sánh vai thân thiết. Những khoảnh khắc tương tác "sát rạt", ôm eo của cả hai hay những bình luận "xác định chủ quyền" cũng khiến fan "ôm tim xao xuyến".

Khán giả nhận xét Tam Triều Dâng - Võ Điền Gia Huy đều là hai diễn viên thực lực, chăm chỉ biến hóa. Động thái "xào couple" (tạo hiệu ứng cặp đôi trước truyền thông) giữa cả hai được tận dụng đúng "điểm nóng" nhưng có chừng mực. Mức độ "vừa phải" này giúp hai ngôi sao trẻ nhận được thiện cảm từ netizen.

