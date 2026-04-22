Nhiều thí sinh MGI All Stars mùa 1 từng đăng quang tại các cuộc thi quốc tế

HHTO - Hiện tại đã có khoảng 55 thí sinh được xác nhận tham dự Miss Grand All Stars mùa đầu tiên. Trong đó có gần 30 thí sinh từng là Hoa hậu - Á hậu của những cuộc thi nhan sắc họ từng tham dự. Độ tuổi của dàn thí sinh mùa đầu tiên này dao động khá nhiều, tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi, thí sinh lớn nhất năm nay đã 38 tuổi.

Người đẹp Faddya Halabi đến từ Ý, hiện là thí sinh lớn tuổi nhất của MGI All Stars, năm nay cô 38 tuổi. Faddya từng đăng quang Miss Tourism International 2014/2015, và là một người đẹp có nhiều kinh nghiệm trên sân khấu. Faddya sở hữu chiều cao lên tới 1m82, thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và tiếng Anh, cô mang đến góc nhìn đa văn hóa và khả năng kết nối với nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô còn điều hành học viện riêng, nơi cô hướng dẫn phụ nữ xây dựng sự tự tin, kỷ luật và phát triển bản thân.

Người đẹp Suheyn Cipriani, năm nay 29 tuổi, là một người dẫn chương trình truyền hình và host podcast đến từ Peru, hiện đang theo học ngành Tâm lý học. Suheyn từng đăng quang cuộc thi Miss Eco International 2019, được biết đến với phong thái tự tin, cuốn hút trước ống kính, khả năng kết nối với khán giả. Với tinh thần kỷ luật và quyết tâm, cô không ngừng phát triển bản thân cả trong học tập lẫn sự nghiệp.

Người đẹp Isabella Santiago đến từ Colombia, năm nay 34 tuổi, từng đăng quang Miss International Queen 2014. Cô có tài năng trong diễn xuất và nhảy múa, mang đến sự tự tin và sức hút trên sân khấu. Isabella sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha, giúp cô kết nối với đông đảo khán giả quốc tế.

Người đẹp Sthefany Gutiérrez năm nay 27 tuổi, là một hoa hậu, người mẫu đến từ Venezuela. Sthefany nổi bật trên đấu trường quốc tế sau khi đăng quang Miss Venezuela 2017, đại diện Venezuela tại Miss Universe 2018 và đạt thành tích ấn tượng là Á hậu 2. Với nét duyên dáng tự nhiên cùng kỹ năng giao tiếp tốt, Sthefany có khả năng kết nối với khán giả ở nhiều nền văn hóa khác nhau, để lại dấu ấn mạnh mẽ ở bất cứ nơi đâu cô xuất hiện.

Người đẹp Mejreme Hajdaraj đến từ Kosovo, năm nay 25 tuổi. Xuất thân từ một quốc gia nhỏ nhưng mang trong mình những ước mơ lớn, cô đã tự hào mang tên tuổi đất nước ra đấu trường quốc tế, từng bước trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và tự tin. Mejreme từng đăng quang Miss Elite World 2023, và giành danh hiệu Miss Dreamgirl of the World của cuộc thi The Miss Globe 2022.

Người đẹp Fuschia Anne Ravena, năm nay 30 tuổi, đến từ Philippines. Cô là người đẹp hoạt động tích cực trên toàn cầu vì sự hòa nhập và bình đẳng, là tiếng nói mạnh mẽ cho cộng đồng LGBTQ+ và bình đẳng giới. Fuschia đăng quang Miss International Queen 2022, hiện cô là một doanh nhân thành công trong ngành làm đẹp, đồng thời là chủ của một phòng khám thẩm mỹ cao cấp.

Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Hương Giang, năm nay 34 tuổi. Cô là người mẫu, ca sĩ, nhà sản xuất truyền hình và là một trong những biểu tượng chuyển giới có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Đông Nam Á. Cô được công chúng cả nước biết đến rộng rãi khi trở thành thí sinh chuyển giới đầu tiên tham gia Vietnam Idol, đánh dấu một cột mốc lịch sử, góp phần thay đổi nhận thức xã hội và mở ra một góc nhìn mới trong truyền thông Việt Nam.

Với sự nghiệp trải dài trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và sản xuất các chương trình giải trí, Hương Giang đã ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc được yêu thích và các chương trình truyền hình nổi bật. Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, cô còn khẳng định vai trò là nhà sản xuất và nhân tố sáng tạo đứng sau nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia, tiêu biểu là Miss Universe Vietnam. Hương Giang từng giành vương miện Miss International Queen 2018.