Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Đụng hàng “đầm sến” của Prada, IU và Karina aespa nhận phản hồi trái ngược

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Karina aespa, Chae Soo Bin và IU - nữ chính Perfect Crown "đụng hàng" đầm sến giá trăm triệu của Prada. Mỹ nhân xứ Hàn nào có phần thể hiện gây trầm trồ nhất?

Sức nóng của bộ phim Perfect Crown (Vương Miện Hoàn Hảo) tăng cao sau 2 tuần lên sóng. Không chỉ dừng lại ở chemistry lôi cuốn của cặp đôi chính, tủ đồ "dát" hàng hiệu của nữ chính Seong Hui Ju (IU) khiến người xem trầm trồ.

Ở ba tập đầu, khán giả quen thuộc với diện mạo sành điệu, đầy uy lực trên thương trường của nữ CEO Castle Beauty. Tới tập mới nhất, cô nàng có bước chuyển phong cách đáng chú ý.

Cụ thể, Seong Hui Ju có lịch trình đi hẹn hò công khai với Đại quân I-AN (Byeon Woo Seok) ở tập 4. Đội ngũ của hoàng gia chuẩn bị cho cô tạo hình "chuẩn" phong cách Phu nhân Đại quân tương lai.

Nữ chính diện váy hoa nhí giá khoảng 129 triệu đồng của Prada, túi xách tông vàng thuộc dòng Galleria giá khoảng 91 triệu đồng cũng của thương hiệu này. Đội ngũ chọn kiểu tóc búi thấp và trang sức ngọc trai Tasaki có giá khoảng 56 triệu đồng để hoàn thiện diện mạo cho nữ chính.

Dù chỉ được "lên sóng" ít phút, không được chọn làm outfit đi hẹn hò chính thức, set đồ của nữ chính nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Ngay cả Đại quân I-AN cũng ngẩn ngơ, xiêu lòng trước vẻ ngoài cuốn hút của "vợ sắp cưới".

Nhiều tín đồ thời trang nhận ra mẫu đầm họa tiết hoa nhí đã từng được nhiều mỹ nhân Hàn Quốc diện. Trước IU, Karina aespa là idol K-Pop đầu tiên lăng xê thiết kế này tại Milan Fashion Week Xuân Hè 2025. Nữ đại sứ người Hàn phối thiết kế này cùng túi xách họa tiết da động vật lạ mắt. Tạo hình của idol sinh năm 2000 gây nhiều bàn tán.

So sánh với tạo hình sân bay, fan khen ngợi khả năng biến hóa linh hoạt của nàng thơ Prada.

Sau đó hai tháng, Chae Soo Bin cũng được bắt gặp diện thiết kế này trên một bài đăng Instagram, hợp tác với nhãn hàng. Nữ diễn viên để tóc xoăn sóng bồng bềnh, kết hợp mẫu váy cùng túi Galleria size Medium màu xanh nhạt, giày slingback mũi nhọn. Bản phối được khen ngợi khi chọn hướng cân bằng giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại.

MIDI
#IU #Karina #Chae Soo Bin #Prada #Fashion Week #Perfect Crown #Seong Hui Ju

