Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Sắc vóc của Triệu Lộ Tư trong lần đầu hợp tác với Thủ khoa Thời trang Phan Huy

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Triệu Lộ Tư tỏa sáng cùng thiết kế dạ hội lộng lẫy của NTK Phan Huy mới ra mắt 3 tháng trước. Trang phục nằm trong BST Cành Vàng Lá Ngọc từng giúp NTK người Việt lập kỷ lục thế giới tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Ngày 18/4, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện tại sự kiện livestream của thương hiệu Pechoin. Mỹ nhân Hoa ngữ nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diện mạo rạng rỡ, "có da có thịt" hơn trông thấy.

phan-huy-trieu-lo-tu-184-1.jpg
phan-huy-trieu-lo-tu-184-8.jpg

Đáng chú ý, mẫu đầm dạ hội lệch vai mà nữ diễn viên lựa chọn là thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026 Couture của NTK Phan Huy. BST Cành Vàng Lá Ngọc vừa được ra mắt 3 tháng trước, giúp Phan Huy lập kỷ lục thế giới tại Paris Haute Couture Fashion Week.

phan-huy-trieu-lo-tu-184-13.jpg
phan-huy-trieu-lo-tu-184-10.jpg

Phía nữ diễn viên lựa chọn giữ nguyên bản gốc từng trình diễn tại Paris.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy cho biết ê-kíp của Triệu Lộ Tư gửi lời mời hợp tác tới thương hiệu trước sự kiện vài tuần. Yêu cầu đưa ra một thiết kế hội tụ đủ sự thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn nổi bật trước ống kính cũng như phù hợp với khí chất trong trẻo của nữ diễn viên.

phan-huy-trieu-lo-tu-184-3.jpg
phan-huy-trieu-lo-tu-184-12.jpg

Tại Việt Nam, mẫu thiết kế Cành Vàng Lá Ngọc từng được nữ ca sỹ Mỹ Tâm lăng xê trong một sự kiện ra mắt phim điện ảnh Tài hồi tháng 3.

Mẫu trang phục được thực hiện trong hơn một tháng, có nhiều công đoạn thủ công phức tạp. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở phần eo với 350 cánh hoa, tạo hình từ chất liệu horsehair braid (lưới đàn hồi) - họa tiết đặc trưng làm nên tên tuổi của Phan Huy. Mỗi cánh hoa đều được dựng form hoàn toàn thủ công, sắp xếp tỉ mỉ để tạo chiều sâu thị giác cũng như chuyển động mềm mại cho tổng thể.

Bên cạnh đó, phần thân váy được đính pha lê thủ công. Đội ngũ tính toán mật độ kỹ lưỡng để tạo hiệu ứng lấp lánh nhưng vẫn đảm bảo sự thanh thoát cho mẫu đầm.

phan-huy-trieu-lo-tu-184-5.jpg
phan-huy-trieu-lo-tu-184-6.jpg

"Đây là một cơ hội rất đặc biệt và đáng nhớ đối với PHAN HUY khi được đồng hành cùng Triệu Lộ Tư - một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á." - NTK sinh năm 1999 chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu.

NTK Phan Huy là ngôi sao sáng của làng thời trang Việt. Tên tuổi của anh lần đầu được biết đến thông qua đồ án tốt nghiệp Việt Nam Thanh Bình. Tác phẩm được đầu tư công phu, tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội, đồng thời giúp anh trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2023.

ava-phan-huy-haute-couture.jpg

NTK sinh năm 1999 quê Quảng Trị sau đó thành lập thương hiệu riêng, liên tiếp "trình làng" các BST tại Paris Fashion Week. Mới đây nhất, Phan Huy lập kỷ lục khi trở thành NTK Việt Nam đầu tiên và duy nhất có thương hiệu riêng được trình diễn tại Paris Haute Couture Fashion Week. Ở tuổi 26, anh cũng là NTK trẻ nhất thế giới đạt thành tựu này.

hht1479-coverfb.jpg
