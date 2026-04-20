Sắc vóc của Triệu Lộ Tư trong lần đầu hợp tác với Thủ khoa Thời trang Phan Huy

HHTO - Triệu Lộ Tư tỏa sáng cùng thiết kế dạ hội lộng lẫy của NTK Phan Huy mới ra mắt 3 tháng trước. Trang phục nằm trong BST Cành Vàng Lá Ngọc từng giúp NTK người Việt lập kỷ lục thế giới tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Ngày 18/4, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện tại sự kiện livestream của thương hiệu Pechoin. Mỹ nhân Hoa ngữ nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diện mạo rạng rỡ, "có da có thịt" hơn trông thấy.

Đáng chú ý, mẫu đầm dạ hội lệch vai mà nữ diễn viên lựa chọn là thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2026 Couture của NTK Phan Huy. BST Cành Vàng Lá Ngọc vừa được ra mắt 3 tháng trước, giúp Phan Huy lập kỷ lục thế giới tại Paris Haute Couture Fashion Week.

Phía nữ diễn viên lựa chọn giữ nguyên bản gốc từng trình diễn tại Paris.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Phan Huy cho biết ê-kíp của Triệu Lộ Tư gửi lời mời hợp tác tới thương hiệu trước sự kiện vài tuần. Yêu cầu đưa ra một thiết kế hội tụ đủ sự thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn nổi bật trước ống kính cũng như phù hợp với khí chất trong trẻo của nữ diễn viên.

Tại Việt Nam, mẫu thiết kế Cành Vàng Lá Ngọc từng được nữ ca sỹ Mỹ Tâm lăng xê trong một sự kiện ra mắt phim điện ảnh Tài hồi tháng 3.

Mẫu trang phục được thực hiện trong hơn một tháng, có nhiều công đoạn thủ công phức tạp. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở phần eo với 350 cánh hoa, tạo hình từ chất liệu horsehair braid (lưới đàn hồi) - họa tiết đặc trưng làm nên tên tuổi của Phan Huy. Mỗi cánh hoa đều được dựng form hoàn toàn thủ công, sắp xếp tỉ mỉ để tạo chiều sâu thị giác cũng như chuyển động mềm mại cho tổng thể.

Bên cạnh đó, phần thân váy được đính pha lê thủ công. Đội ngũ tính toán mật độ kỹ lưỡng để tạo hiệu ứng lấp lánh nhưng vẫn đảm bảo sự thanh thoát cho mẫu đầm.

"Đây là một cơ hội rất đặc biệt và đáng nhớ đối với PHAN HUY khi được đồng hành cùng Triệu Lộ Tư - một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á." - NTK sinh năm 1999 chia sẻ về lần hợp tác đầu tiên với nữ chính Vụng Trộm Không Thể Giấu.

NTK Phan Huy là ngôi sao sáng của làng thời trang Việt. Tên tuổi của anh lần đầu được biết đến thông qua đồ án tốt nghiệp Việt Nam Thanh Bình. Tác phẩm được đầu tư công phu, tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội, đồng thời giúp anh trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Thời trang, Đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2023.

NTK sinh năm 1999 quê Quảng Trị sau đó thành lập thương hiệu riêng, liên tiếp "trình làng" các BST tại Paris Fashion Week. Mới đây nhất, Phan Huy lập kỷ lục khi trở thành NTK Việt Nam đầu tiên và duy nhất có thương hiệu riêng được trình diễn tại Paris Haute Couture Fashion Week. Ở tuổi 26, anh cũng là NTK trẻ nhất thế giới đạt thành tựu này.