Nâng tầm phong cách thời trang của bạn với những cách dùng cài áo sáng tạo

HHTO - Brooch đang là món phụ kiện được chú ý nhất của năm nay và giới thời trang khuyến khích các cô gái tự do sáng tạo với món phụ kiện duyên dáng này.

Mặc dù được gọi là cài áo, nhưng đừng chỉ dùng món phụ kiện hay ho để cài áo, mà hãy thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau trên trang phục, mang lại những bản phối độc đáo và bất ngờ, lẫn những bản phối thanh lịch, quý phái.

Từ chiếc brooch vintage, thiết kế cổ điển, đến những chiếc có tạo hình độc đáo, đính đá tinh xảo hay cấu trúc đương đại, khi cài lên trang phục hoặc kết hợp với nhau sẽ cho ra vô vàn ý tưởng tuyệt vời, giúp nâng tầm phong cách hằng ngày của các nàng.

Những chiếc ghim cài áo nhỏ khi đứng đơn độc sẽ tạo điểm nhấn tinh tế, nhưng khi cần tạo ấn tượng, có thể phối thành cụm ba bốn chiếc cài áo. Chúng sẽ giúp tổng thể trở nên phá cách và có gu hơn.

Những chiếc mũ được điểm xuyết phụ kiện tinh tế, tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa đậm chất nghệ thuật.

Những chiếc khăn được điểm bằng ghim cài tinh xảo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch.

Cài brooch lên giày, hoặc túi xách vải canvas, vải jeans hay chất liệu giả da sẽ giúp những món đồ quen thuộc trở nên khác biệt và độc đáo hơn.

Biến chiếc cài áo của bạn thành kẹp tóc cũng là một thử nghiệm thú vị, tạo điểm nhấn tinh tế và duyên dáng cho tóc, nhưng cũng đem lại cảm giác bất ngờ đầy tính sáng tạo.