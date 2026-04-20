Nâng tầm phong cách thời trang của bạn với những cách dùng cài áo sáng tạo

Mặc dù được gọi là cài áo, nhưng đừng chỉ dùng món phụ kiện hay ho để cài áo, mà hãy thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau trên trang phục, mang lại những bản phối độc đáo và bất ngờ, lẫn những bản phối thanh lịch, quý phái.
Từ chiếc brooch vintage, thiết kế cổ điển, đến những chiếc có tạo hình độc đáo, đính đá tinh xảo hay cấu trúc đương đại, khi cài lên trang phục hoặc kết hợp với nhau sẽ cho ra vô vàn ý tưởng tuyệt vời, giúp nâng tầm phong cách hằng ngày của các nàng.
Những chiếc mũ được điểm xuyết phụ kiện tinh tế, tạo nên vẻ đẹp vừa sang trọng vừa đậm chất nghệ thuật.
Cài brooch lên giày, hoặc túi xách vải canvas, vải jeans hay chất liệu giả da sẽ giúp những món đồ quen thuộc trở nên khác biệt và độc đáo hơn.
Biến chiếc cài áo của bạn thành kẹp tóc cũng là một thử nghiệm thú vị, tạo điểm nhấn tinh tế và duyên dáng cho tóc, nhưng cũng đem lại cảm giác bất ngờ đầy tính sáng tạo.