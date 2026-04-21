MGI All Stars công bố gói VIP dành cho khán giả lên tới hơn 90 triệu đồng

JEANIE
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ông Nawat - Chủ tịch tổ chức Miss Grand International - đại diện BTC cuộc thi MGI All Stars mới đây đã tung thêm nhiều thông tin cụ thể về cuộc thi, trong đó giá cho gói dịch vụ VIP gây sốc.

Gói dịch vụ MGI All Stars Package có giá 3.500 đô la Mỹ (khoảng 92 triệu) cho khách quốc tế, người sở hữu gói này sẽ nhận được những đặc quyền cao cấp:

- Lưu trú 14 đêm tại cùng khách sạn với các thí sinh (dịch vụ B&B - Bed & Breakfast - nghĩa là có kèm ăn sáng hàng ngày).

- Xe đưa đón khứ hồi giữa khách sạn và MGI Hall.

- Vé VIP - ghế hàng ghế đầu cho tất cả các show diễn và sự kiện.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động: Chuyến đi tới Ratchaburi, trải nghiệm du thuyền sang trọng, các đêm trình diễn thời trang, bán kết và chung kết.

mgi.jpg

Hiện tại đã có khoảng 55 thí sinh được xác nhận tham dự Miss Grand All Stars mùa đầu tiên. Trong đó có gần 30 thí sinh từng là Hoa hậu - Á hậu của những cuộc thi quốc tế họ từng tham dự. Độ tuổi của dàn thí sinh mùa đầu tiên này dao động khá nhiều, tính đến thời điểm hiện tại, thí sinh trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi, thí sinh lớn nhất năm nay đã 38 tuổi.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang cũng từng chiến thắng cuộc thi Miss International Queen 2018. Ông Valentin Tran - Chủ tịch Miss Universe Vietnam đã có thông báo chính thức về việc từ bỏ bản quyền Miss Universe tại Việt Nam và khẳng định ông sẽ trực tiếp hỗ trợ, đồng hành cùng đại diện Việt Nam tại MGI All Stars.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến 30/5, với đêm Chung kết dự kiến vào ngày 30/5/2026 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

fb-cover.png

JEANIE
