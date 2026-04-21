Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Những cô nàng phóng khoáng đang đẩy trend tua rua hơi hướng vintage Hè này

Ái Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tua rua luôn mang vẻ đẹp cổ điển, phóng khoáng, đậm chất vintage. Chi tiết tua rua càng được yêu thích hơn trên chất liệu da lộn, mang đến cho các cô nàng vẻ ngoài cá tính.

Xu hướng thời trang vintage trước nay luôn có một chỗ đứng nhất định trong lòng các cô nàng sành điệu. Tua rua cũng là một phần của phong cách vintage, nhưng phảng phất nét du mục, hoang dã hơn, phản ánh sức hấp dẫn của những món đồ mang hơi hướng Bohemian trang hot trend toàn cầu.

Tại các show diễn Xuân/Hè 2026, tua rua là yếu tố nổi bật trong các show diễn của Chanel, The Row và Bottega Veneta. Nhà mốt Balmain thì mang đến những chiếc váy, giày và túi xách được trang trí bằng nhiều kiểu tua rua độc đáo. Gabriela Hearst cũng giới thiệu những bộ đồ da lộn đồng bộ, được hoàn thiện bằng chi tiết tua rua mộc mạc.

Tua rua thực ra đã nóng lên từ năm 2024, với tour diễn Cowboy Carter của nữ ca sĩ Beyoncé, sau đó nó không ngừng ám ảnh làng thời trang thông qua phong cách miền viễn Tây. Sức ảnh hưởng của tua rua đạt đến đỉnh điểm vào Xuân Hè năm nay, khẳng định sự thay đổi của xu hướng, đưa giày cao bồi, trang phục Boho và các món đồ bằng da lộn cảm hứng vintage trở thành những món đồ "must have".

Thật ra tua rua không phải là chi tiết quá nổi bật để tạo ấn tượng. Nó nên là chi tiết tạo cảm hứng, vì vậy cần tiết chế để bộ trang phục trông tinh tế và hiện đại hơn. Đừng bao giờ phủ kín tua rua từ đầu đến chân, sẽ tạo sự liên tưởng đến bó rơm di động, mất đi vẻ duyên dáng đặc biệt của tua rua.

Những bộ trang phục tua rua đẹp nhất là cân bằng giữa sự thanh lịch và thoải mái, đồng thời thể hiện sự tinh xảo trong chế tác, mang đến những chi tiết mộc mạc làm cho trang phục trở nên sống động. Gợi ý đơn giản và dễ mặc nhất chính là phối chân váy tua rua với áo tank top hoặc váy len ôm sát người với áo khoác vest được hoàn thiện với một chút điểm nhấn tua rua nhẹ nhàng.

