Thắt lưng từ món phụ kiện bổ sung vươn lên thành nhân vật chính trong tủ quần áo

HHTO - Thắt lưng thường được xem như món phụ kiện có cũng được, không có cũng được, trừ khi quần hoặc váy của bạn quá rộng. Nhưng giờ đây đã khác, giới sành điệu đang ngầm khẳng định thắt lưng là món phụ kiện nhất định phải có khi lên đồ.

Chúng ta thường dùng thắt lưng với mục đích giữ cho những chiếc quần hay váy lưng rộng trở nên vừa vặn hơn. Vì vậy nó luôn không được đánh giá cao, mà chỉ dừng lại ở một item thời trang vô thưởng vô phạt, có hay không cũng không ảnh hưởng đến phong cách hay trang phục. Tuy nhiên, vòng xoay xu hướng đã làm thay đổi quan điểm đó, chiếc thắt lưng bỗng trở nên quan trọng hơn và trở thành món phụ kiện hot trend, khiến ai cũng muốn đeo nó ra đường.

Điều thú vị hơn cả là những chiếc thắt lưng đang phá vỡ các quy tắc. Nó không phải là giữ mọi thứ trông hợp lý, mà là tạo nên phong cách riêng của bạn. Vì vậy, vị trí đeo thắt lưng cũng là một phần tạo nên dấu ấn. Cách bạn đeo nó có thể hoàn toàn thay đổi năng lượng của một bộ trang phục.

Thắt lưng âm thầm trở thành phụ kiện giúp hoàn thiện toàn bộ trang phục.

Các cô nàng sành xu hướng đang không dùng thắt lưng ở đúng chỗ của nó, họ ứng dụng một cách sáng tạo và đầy cảm hứng. Chẳng hạn như thắt chúng ở eo trên váy và áo khoác, đeo thấp xuống hông, thậm chí đeo nhiều thắt lưng cùng lúc để tạo nên những bộ outfit đầy cá tính và ấn tượng.

Thắt lưng cũng có vô vàn mẫu mã đa dạng, từ basic, tối giản, đến các kiểu thắt lưng to bản và cả những thiết kế độc đáo đáng kinh ngạc. Ngoài kiểu thắt lưng đen và nâu cổ điển vẫn luôn thống trị, những kiểu dáng khác cũng không thể bỏ qua. Như chiếc thắt lưng dây xích kim loại tinh nghịch dễ dàng biến tấu theo các kiểu trang phục, từ váy mềm mại nữ tính, đến quần jeans cá tính, đậm chất Y2K. Hay kiểu thắt lưng đính khoen sẽ khiến trái tim những nàng yêu thích phong cách Punk Rock thích thú. Hoặc phong cách boho thì có các dạng thắt lưng da bản mỏng, bản dày và cả kiểu thắt bính, với phần khóa nhiều kiểu dáng ấn tượng, độc đáo, đậm chất cao bồi.

Bella Hadid thường đeo thắt lưng cao bồi có khóa kiểu hầm hố, kết hợp với những bộ trang phục thanh lịch, nhẹ nhàng để giảm bớt vẻ “miền Tây hoang dã” và giống như đang đi tham dự Tuần lễ thời trang.

Thắt lưng đang chiếm vị trí trung tâm trong tim các tín đồ thời trang. Để đảm bảo chúng không chỉ là một điểm nhấn đơn giản mà là một phụ kiện thu hút sự chú ý. Hãy chọn thắt lưng trước rồi lên ý tưởng cho toàn bộ trang phục xung quanh nó. Mạnh dạn mix & match mọi thứ với thắt lưng theo cách sáng tạo và tự do nhất, cho ra những outfit táo bạo cũng được, tinh tế cũng tốt, hoặc ở đâu đó giữa hai thái cực này lại càng hay.