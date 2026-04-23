Không phải Hoa hậu Ý Nhi, đây mới là đại diện Việt Nam tại Miss International 2026

HHTO - Đơn vị sở hữu bản quyền Hoa hậu Quốc tế tại Việt Nam mới đây đã chính thức công bố đại diện Việt Nam sẽ đến với đấu trường Miss International 2026, và người đẹp này không phải là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Á hậu Lê Phương Khánh Như sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss International (Hoa hậu Quốc tế) mùa giải thứ 64.

Sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Là cô gái năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như “bỏ túi” nhiều giải thưởng ở lĩnh vực MC và dịch thuật. Cô đã và đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM cũng như nhiều thương hiệu lớn.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú với má lúm đồng tiền duyên dáng, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Cô gây ấn tượng bởi sự thông minh, kỹ năng hùng biện tốt cùng phong thái ứng xử lưu loát, tự tin.

Á hậu Lê Phương Khánh Như dự kiến lên đường đến Nhật Bản dự thi vào tháng 11 năm nay. Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, Khánh Như được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin.

Đêm Chung kết Miss International lần thứ 64 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 11. Đại diện Việt Nam từng giành danh hiệu cao nhất của cuộc thi này là Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy vào mùa thi 2024. Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss International, đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới.

