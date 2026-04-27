Gai Home Concert: "Lễ tốt nghiệp K24" đầy cảm xúc của dàn Anh Tài và Gai Con

HHTO - Gai Home Concert không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc, đó là cuộc giao thoa giữa những sân khấu trình diễn và những giá trị văn hóa bền vững, cùng những cảm xúc giữa các Anh Tài và hàng chục ngàn Gai Con khi thực hiện "nghi thức tốt nghiệp".

Mang đúng tinh thần của một cuộc hội ngộ, Gai Home concert được thiết kế như một "cuộn băng cảm xúc" quay ngược thời gian về mùa Hè 2024 khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức "cập bến". Tại đây, Gai Con (fan chương trình) cùng bước lên chuyến tàu đi qua 15 chương với nhiều cung bậc cảm xúc: Từ sự cuồng nhiệt bùng nổ của Hỏa Ca, Superstar đến những khoảng lắng đọng, cổ tích và cuối cùng là sự thăng hoa của lòng tự tôn dân tộc.

Được tổ chức vào đúng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, những thanh âm của Trống Cơm, Áo Mùa Đông và bản vọng cổ Dạ Cổ Hoài Lang đã tạo nên một không gian âm nhạc thiêng liêng, khiến người xem bồi hồi, xúc động.

"Gai Home" concert ghi điểm tuyệt đối nhờ sự chỉn chu trong khâu dàn dựng. Sân khấu hiệu ứng 3D, công nghệ visual LED kết hợp hệ thống nâng hiện đại, các màn bắn pháo hoa cùng các mascot hoành tráng đã biến mỗi tiết mục thành một tác phẩm nghệ thuật thị giác.

Bên cạnh đó, sự tươi mới còn đến từ những màn "đổi vai", làm mới trong các tiết mục. Màn kết hợp giữa Jun Phạm và S.T Sơn Thạch trong Sơn Thủy Khúc - Thuận Nước Đẩy Thuyền, sân khấu solo Cô Đôi Thượng Ngàn phiên bản Rock của Hoàng Hiệp, Liên Bỉnh Phát song ca cùng bạn gái Ngọc Kayla... khiến sân khấu bùng nổ. Với tinh thần "bình cũ rượu mới", các nghệ sĩ đã chứng minh rằng âm nhạc không có giới hạn, và mỗi sự kết hợp đều là một mảnh ghép hoàn hảo.

Liên Bỉnh Phát﻿ và bạn gái Ngọc Kayla cùng hát ca khúc Khi Nỗi Đau Quá Lớn. Fan còn hào hứng gọi tên nữ ca sĩ cho vị trí "Chị Đẹp" mùa 3. Nguồn clip: @anhtraivuotnganchonggai

Đặc biệt, tại chương HIT, sân khấu được "trao trả" cho những dự án độc lập của từng Anh Tài. Nhiều khán giả chia sẻ: "Set solo xúc động quá, cảm giác như được quay lại những ngày đầu tiên khi các Anh Tài vừa mới ra mắt".

Khoảnh khắc các Anh Tài đứng bên nhau, hát vang những giai điệu cuối cùng dưới biển đèn flash đã trở thành hình ảnh biểu tượng của đêm nhạc. Nghi thức tốt nghiệp diễn ra trong nụ cười và nước mắt, đánh dấu sự khép lại trọn vẹn của hành trình năm 2024. Tuy nhiên, việc một số Anh Tài vẫn "nợ" nón tốt nghiệp là một ẩn ý, Gai Con tin rằng chuyến tàu mang tên "Gai" sẽ còn tiếp tục.