Dự án thiện nguyện tặng máy lọc nước của fan Sơn.K khiến các CAPO nức lòng

HHTO - Mới đây, cộng đồng CAPO - fan của “anh trai” Sơn.K có dịp nức lòng khi fansite Hoa Quả Sơn.K bắt tay cùng Biệt đội Sóc Bay thực hiện project "Chắp Cánh cùng Sơn.K" với chặng đặc biệt diễn ra tại Phú Thọ, trao tặng 11 máy lọc nước cho Làng trẻ SOS Việt Trì.

Dự án từ một lời nhắn nhủ quen thuộc của “anh trai” Sơn.K

Project Chắp Cánh cùng Sơn.K chặng Phú Thọ có chủ đề “Uống đủ nước mỗi ngày”, được lấy cảm hứng từ lời dặn dò “Uống đủ nước mỗi ngày nhé” của "anh trai" Sơn.K dành cho các fan. Lời nhắn này rất đỗi bình thường với đa số mọi người, nhưng lại là điều khó khăn với các em nhỏ tại Làng trẻ khi nguồn nước sinh hoạt bị xuống cấp.

Điều này đã thúc đẩy hai team Hoa Quả Sơn.K và Biệt đội Sóc Bay cùng ngồi lại với nhau, biến một kế hoạch trên giấy thành một dự án khả thi, mang nước sạch đến Làng trẻ SOS Việt Trì, giúp thay đổi chất lượng cuộc sống hằng ngày cho các em nhỏ.

Dự án "Chắp Cánh cùng Sơn.K" chặng Phú Thọ đã dành tặng 11 máy lọc nước cho Làng trẻ SOS Việt Trì vào ngày 25/4. Ảnh: NVCC.

Ra đời vào đúng giai đoạn Sơn.K tham gia chương trình Anh Trai Say Hi 2025, Hoa Quả Sơn.K là một trong những fansite đời đầu tập trung vào các hoạt động thực tế có sức lan toả như tổ chức food truck, chiến dịch roadshow… Trên đa nền tảng, Hoa Quả Sơn.K có hơn 4,7K người theo dõi. Còn Biệt đội Sóc Bay được thành lập từ một nhóm các bạn hâm mộ Sơn.K. Hiện đội dự án Chắp Cánh cùng Sơn.K - Biệt đội Sóc Bay bao gồm 3 bạn Gen Z, đều là sinh viên năm 2 chuyên ngành Sư phạm và Kinh tế.

Làng trẻ SOS Việt Trì là chặng thứ hai của dự án Chắp Cánh cùng Sơn.K, tiếp sau Làng trẻ SOS Hải Phòng. Với các CAPO, chặng Phú Thọ được coi là hành trình đặc biệt, vì đây là quê hương của Sơn.K khiến địa danh này mang lại nhiều cảm xúc với team thực hiện cũng như các thành viên trong cộng đồng.

Các thành viên của team Hoa Quả Sơn.K gồm: Hà My, Myra Phan, Thủy Tiên, Thảo, Hân (từ trái sang). Ảnh: NVCC.

“Chúng mình tin rằng việc thực hiện dự án tại đây là cách thiết thực nhất để lan tỏa năng lượng tích cực từ người nghệ sĩ đến với những mầm non tại chính quê nhà của anh. Tại Làng trẻ SOS, mỗi em nhỏ đều đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trưởng thành. Chúng mình hy vọng những đóng góp thiết thực từ dự án sẽ trở thành nguồn động viên, giúp các em thêm vững vàng trên hành trình phía trước. Tinh thần mà Sơn.K luôn truyền tải - sự kiên trì và tử tế - chính là giá trị cốt lõi mà chúng mình muốn mang đến để "chắp cánh" thêm động lực cho các em”, đại diện team Hoa Quả Sơn.K chia sẻ.

Màn bắt tay “over hợp” của Hoa Quả Sơn.K và Biệt đội Sóc Bay

Project “Uống đủ nước mỗi ngày” tại chặng Phú Thọ được hai team triển khai gói gọn trong vòng một tháng. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian nhắn, cả nhóm đã thiết lập một quy trình làm việc chặt chẽ với sự phân cấp trách nhiệm rõ ràng.

Ba thành viên cốt lõi của đội Biệt đội Sóc Bay đóng vai trò là “mắt xích” điều phối, luân phiên giải quyết các hạng mục từ xây dựng kế hoạch tổng thể, trực tiếp liên hệ làm việc với Ban giám đốc Làng trẻ SOS Việt Trì cho đến khâu giám sát bàn giao cuối cùng.

Còn team Hoa Quả Sơn.K đảm nhiệm vai trò then chốt trong việc kết nối với các đối tác cung ứng máy lọc nước, làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật và thợ lắp đặt chuyên nghiệp.

Hương Giang, Phương Thu, Thu Hà (từ trái sang) - thành viên của Biệt đội Sóc Bay. Ảnh: NVCC.

Khi bắt đầu project, đại diện nhóm đã liên hệ trực tiếp với Giám đốc Làng trẻ SOS Việt Trì vào ngày 7/4. Qua trao đổi và tìm hiểu về cơ sở vật chất, nhóm nhận thấy hệ thống lọc nước tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều máy bị hỏng hóc, không đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho các em. Do đó, các bạn đã quyết định chọn phương án: Thay mới toàn bộ hệ thống lọc nước thay vì các hình thức hỗ trợ ngắn hạn khác. Đây được xem là món quà bền bỉ, mang lại giá trị sử dụng lâu dài.

Các mẹ tại Làng trẻ SOS Việt Trì nhận máy lọc nước do team Hoa Quả Sơn.K và Biệt đội Sóc Bay hỗ trợ. Ảnh: NVCC.

“Chúng mình tin rằng, sự quan tâm thiết thực nhất đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao, mà nằm ở việc chăm sóc những nhu cầu cơ bản nhất một cách chu đáo nhất”, đại diện nhóm thực hiện cho biết.

Sau các bước chuẩn bị khẩn trương, ngày 25/4 vừa qua, toàn bộ hệ thống 11 máy lọc nước đã chính thức được bàn giao và lắp đặt hoàn tất tại Làng trẻ SOS Việt Trì.

Những chiếc máy lọc nước trao tặng cho Làng trẻ SOS Việt Trì đều được được dán sticker Sơn.K. Ảnh: NVCC.

Để gấp rút kịp hoàn thành trước thềm đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Hoa Quả Sơn.K đã sử dụng nguồn quỹ nội bộ của nhóm để tài trợ toàn phần, với tổng giá trị cho 11 hệ thống máy lọc nước là 40.590.000 đồng.

“Nhà tài trợ” chính cho biết, việc tự chi trả toàn bộ thay vì kêu gọi quyên góp rộng rãi ở chặng này giúp các bạn chủ động hoàn toàn về mặt tiến độ, đảm bảo món quà đến với các em nhỏ Làng trẻ SOS Việt Trì đúng như kế hoạch đã ra.

Máy lọc nước được team thực hiện lựa chọn vì đây là món quà bền bỉ, mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, nhóm thực hiện cho biết, trong suốt quá trình triển khai project, nhiều lúc các bạn cũng gặp phải những bài toán hóc búa, đến từ việc khảo sát, cân nhắc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, dòng máy lọc nước đáp ứng được đủ các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn sức khỏe cho trẻ nhỏ, trong khi phải cân đối với mức ngân sách tối ưu nhất.

Tiếp theo đó là bài toán về nhân lực, thời gian và khoảng cách địa lý. Hầu hết các thành viên trong đội project Chắp Cánh cùng Sơn.K đều ở các tỉnh thành khác nhau. Để kịp tiến độ bàn giao vào ngày 25/4, hai bạn đại diện tại Hải Phòng đã phải xuất phát từ 5 giờ sáng, vượt hơn 200km để có mặt tại Việt Trì - Phú Thọ đúng giờ. Áp lực thời gian và khối lượng công việc khổng lồ trong giai đoạn nước rút thực sự là một thử thách lớn về cả thể lực lẫn tinh thần đối với cả nhóm.

Nhưng bằng sự trách nhiệm và tận tuỵ, project Chắp Cánh cùng Sơn.K chặng Phú Thọ đã “vượt mức pickleball”. Điều này đã tiếp sức cho cả hai team tiếp tục cho chặng tiếp theo.

Một số dự án do team Hoa Quả Sơn.K từng thực hiện trước đây. Ảnh: NVCC.

Địa điểm kế tiếp của trong project Chắp Cánh cùng Sơn.K chính là Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Phú Thọ. Đây là mái nhà chung của 123 em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, với đặc thù 100% các em đều là trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có 16 em thuộc diện chính sách.

Hiện nhóm đã có buổi làm việc trực tiếp với thầy Đỗ Văn Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường - để nắm bắt nhu cầu thiết yếu nhất trong năm học mới 2026 - 2027. Được biết, nhà trường sắp tới sẽ triển khai tự nấu ăn bán trú và nội trú cho các em ngay tại trường. Do vậy, nhóm quyết định triển khai dự án theo hướng cải thiện điều kiện ăn uống thực tế, tập trung hỗ trợ các bộ khay đựng thức ăn inox và dụng cụ ăn uống chuyên dụng.