Châu Đăng Khoa sửa lời "Người Việt Mình Thương Nhau", đêm diễn có Hòa Minzy ra sao?

HHTO - Sau nhiều tranh luận về câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu", nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cho biết đã sửa lại lời bài hát ngay trong đêm. Liệu bản chính thức sẽ được trình diễn trong chương trình âm nhạc nghệ thuật "Âm Vang Tổ Quốc" vào tối nay 28/4?

Vào tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chính thức phản hồi về những nhận xét của khán giả, và sau đó thông báo đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình "Âm Vang Tổ Quốc" cho biết đang cân nhắc các phương án xử lý đối với tiết mục "Người Việt mình thương nhau". ​

Những ngày qua, chủ đề bàn tán dành cho câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" trong phần điệp khúc của bài hát Người Việt Mình Thương Nhau vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vào tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã chính thức đưa ra phản hồi về những lời nhận xét từ khán giả, anh cho biết dụng ý sử dụng hình ảnh cây lúa "không còn chỉ là một hình ảnh nông nghiệp đơn thuần" mà "đó là một biểu tượng". "Đây là một hình ảnh ẩn dụ và nhân cách hoá. Cây lúa không còn chỉ là cây lúa. Cây lúa là người Việt Nam" - Châu Đăng Khoa lý giải.

Châu Đăng Khoa﻿ cho biết câu hát không phủ nhận sự khiêm nhường. Tuy nhiên, việc anh "xào" lại ngạn ngữ "Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu" khiến ngữ nghĩa của câu thay đổi.

Dẫu vậy, tầng nghĩa mở rộng của Châu Đăng Khoa vẫn không làm hài lòng khán giả nghe nhạc. Đến sáng nay 28/4, trên trang cá nhân, Châu Đăng Khoa đã có bài đăng thứ hai, chia sẻ về hướng giải quyết cho ca khúc. Nam nhạc sĩ viết: "Dù đây là góc nhìn và dụng ý của Khoa khi sáng tác nhưng để tranh cãi xảy ra là điều đáng tiếc mà Khoa và ê-kíp không hề mong muốn. Ngay tối qua, Khoa đã chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình".

Châu Đăng Khoa cho biết đã viết lời mới thay cho câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu".

Bên cạnh những tranh luận xoay quanh ý nghĩa câu hát đi ngược lại với quy luật tự nhiên - lúa chín cúi đầu và ý nghĩa vốn được người dân quan niệm "lúa chín cúi đầu" - ẩn dụ cho đức tính khiêm nhường của người thành công, sân khấu trình diễn đầu tiên của ca khúc cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, trong chương trình âm nhạc nghệ thuật Âm Vang Tổ Quốc, tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 28/4, ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy sẽ cùng song ca bài hát mới. Cả hai đã cùng có buổi tổng duyệt vào chiều 27/4.

Ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy tại buổi tổng duyệt chương trình Âm Vang Tổ Quốc. Nguồn clip: Hòa Minzy

Thế nhưng trước làn sóng dư luận, phía Ban tổ chức chương trình đã thông tin rằng tiết mục Người Việt Mình Thương Nhau đang được ê-kíp cân nhắc các phương án xử lý, chỉnh sửa, thay đổi lời mới. "Sau buổi tổng duyệt tối 27/4, phía nghệ sĩ đã chủ động đề xuất với tổng đạo diễn việc chỉnh sửa ca từ nhằm đảm bảo sự phù hợp với một chương trình nghệ thuật mang tầm Quốc gia" - tổng đạo diễn chương trình chia sẻ.

Trong khi đó, MV Người Việt Mình Thương Nhau ra mắt vào ngày 23/4, đến hiện tại (chiều 28/4) đã đạt hơn 1,9 triệu lượt xem. Trao đổi cùng PV báo Tiền Phong về cách xử lý câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu", đại diện Gala Nhạc Việt - kênh phát hành MV - cho biết video sẽ được chỉnh sửa và cập nhật lại.

