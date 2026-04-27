5 "Anh tài" chưa nhận mũ tốt nghiệp tại Gai Home concert sẽ thi ATVNCG 2026?

HHTO - Đêm concert Gai Home (26/4) khép lại với nhiều cảm xúc, nhưng chi tiết 5 "Anh tài" không nhận được mũ tốt nghiệp khiến đông đảo Gai Con đặt nghi vấn về khả năng trở lại của họ trong ATVNCG 2026.

Gai Home concert diễn ra tối 26/4 tại Hưng Yên không chỉ là điểm khép lại hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2024, mà còn trở thành một đêm nhạc giàu cảm xúc, nơi âm nhạc và các yếu tố văn hóa được kết hợp để tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.

Được xây dựng như một cuộc hội ngộ, chương trình mang cấu trúc của một hành trình hồi tưởng, đưa người xem trở lại mùa Hè 2024 với loạt tiết mục đã trở thành biểu tượng như Hỏa Ca, Mẹ Yêu Con, Trống Cơm… Các bản phối được làm mới theo tinh thần "bình mới rượu cũ", vừa giữ nguyên cảm xúc quen thuộc, vừa tạo thêm điểm nhấn, xen kẽ với những tiết mục hoàn toàn mới.

Các "Anh tài" đã có một "lễ tốt nghiệp" rực rỡ cùng Gai Con. Ảnh: BTC.

Khoảnh khắc các Anh tài đứng cạnh nhau, cùng cất giọng dưới biển ánh sáng từ khán giả trở thành hình ảnh đầy cảm xúc của đêm diễn. Đây cũng là thời điểm diễn ra "nghi thức tốt nghiệp", như một cách khép lại hành trình ATVNCG 2024. Tuy nhiên, việc một số nghệ sĩ chưa nhận mũ tốt nghiệp lại vô tình trở thành chi tiết gây chú ý.

Cộng đồng Gai Con nhanh chóng "soi" ra 5 cái tên gồm: Thanh Duy, Jun Phạm, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh không nhận được mũ tốt nghiệp. Trùng hợp, đây cũng là những gương mặt từng được nhắc đến trong danh sách dự đoán ATVNCG 2026. Chi tiết này khiến nhiều khán giả đặt kỳ vọng về khả năng các "Anh tài" khóa 2024 sẽ tiếp tục đồng hành hoặc tái xuất trong mùa mới, tạo nên sự kết hợp thú vị.

5 "Anh tài" không nhận mũ tốt nghiệp có thể đã "ngầm" xác nhận tham gia ATVNCG khóa 26. Nguồn: @carotbaotu.jp

Hiện tại, danh sách chính thức của ATVNCG 2026 vẫn chưa được công bố, nhưng theo một số nguồn tin, chương trình có thể bắt đầu ghi hình từ tháng 5. Trong lúc chờ đợi xác nhận từ ê-kíp, những suy đoán xoay quanh dàn nghệ sĩ tiếp tục là chủ đề thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.