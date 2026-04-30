Cả mùa phim lễ gói gọn trong một bức ảnh: Tam Triều Dâng lộ chi tiết gây chú ý

Bức ảnh do đạo diễn Trung Lùn đăng tải trên trang cá nhân gây sốt khi quy tụ dàn diễn viên gồm: Lương Thế Thành, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát... Đặc biệt, chi tiết chiếc áo của Tam Triều Dâng gây chú ý vì có hình ảnh gợi nhớ tới Võ Điền Gia Huy.

Trong bức ảnh được đạo diễn Trung Lùn đăng tải, những gương mặt xuất hiện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Những diễn viên đang được yêu thích trong thời gian gần đây đều xuất hiện, bao gồm: Tuấn Tuần, Diệp Bảo Ngọc, Trần Ngọc Vàng, Võ Tấn Phát, Chị Phiến… cùng 2 gương mặt truyền hình gây sốt là Lương Thế Thành và Tam Triều Dâng. Ngoài ra, sự trở lại của Ngọc Xuân và Gi A Nguyễn cũng gây chú ý không kém.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gọi đây là tổ hợp "cực phẩm", khi có gần như đầy đủ các diễn viên tham gia đường đua phim lễ năm nay. Ngoài ra, chi tiết chiếc áo của Tam Triều Dâng mặc được bàn tán khi có hình ảnh quả dừa, như một chi tiết liên quan đến "couple Coconut" của cô cùng Võ Điền Gia Huy trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Hiện tại, nhiều ý kiến dự đoán đây sẽ là dàn diễn viên trong phim mới của đạo diễn Trung Lùn, có tên là Trại Giam Hạnh Phúc. Trong bức ảnh chụp khai máy, dù đã che mặt dàn diễn viên nhưng khán giả vẫn nhận ra Chị Phiến nhờ ngoại hình đặc trưng. Từ đó, khán giả suy luận nhiều khả năng toàn bộ hoặc một phần lớn những gương mặt trong bức ảnh kia sẽ tham gia phim.

Trong thời gian qua, đạo diễn Trung Lùn liên tục có những thành công khi 2 phần phim Làm Giàu Với Ma đều đạt doanh thu trăm tỷ. Đây cũng là dự án có sự góp mặt của nhiều cái tên trong ảnh như Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, Ngọc Xuân… Ngoài ra, những dự án tiếp theo, đặc biệt trên màn ảnh rộng của những cái tên trẻ như Tam Triều Dâng, Trần Ngọc Vàng… cũng được khán giả gửi gắm nhiều hy vọng.

Xem thêm tin tức về "couple Coconut" TẠI ĐÂY.