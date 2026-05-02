Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bóng Ma Hạnh Phúc: Lê Phương hay Lương Thế Thành, ai được lợi nhiều hơn?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cùng là diễn viên chính trong phim ăn khách Bóng Ma Hạnh Phúc nhưng Lê Phương và Lương Thế Thành lại không nhận về kết quả như nhau.

Bóng Ma Hạnh Phúc đang bước vào giai đoạn cao trào khi Thanh Mai quyết tâm ly hôn Hoàng Dũng vì phát hiện anh ta ngoại tình. Gã chồng bội bạc đang tìm cách sang tên nhà đất cho mẹ ruột để Thanh Mai phải ra đi tay trắng. Ngược lại, Thanh Mai nhanh chóng nhận ra kế hoạch của Hoàng Dũng và rất bình tĩnh khi thấy đối phương tẩu tán tài sản, chứng tỏ cô đã có cách để đối phó với chuyện này.

Vợ chồng Mai - Dũng khi còn hạnh phúc.

Khán giả quá sốt ruột chờ ngày Thanh Mai “hắc hóa” báo thù những kẻ xấu xa, và đây cũng là cơ hội để Lê Phương chứng tỏ diễn xuất đa dạng của mình. Kiểu nhân vật phụ nữ hiền lành, chịu đựng, hy sinh mọi thứ cho chồng con vốn đã rất quen thuộc với Lê Phương. Nhất là khi cô sở hữu ngoại hình mộc mạc, chân chất, càng dễ được khán giả thương cảm.

Khán giả đang sốt ruột chờ ngày Thanh Mai trả thù chồng cũ.

Chính vì thế, mọi người càng chờ đợi Lê Phương phiên bản sắc sảo, bản lĩnh và lấy lại những gì đã mất. Và Bóng Ma Hạnh Phúc đã giúp Lê Phương càng thêm nổi tiếng, ngược lại, Lương Thế Thành được nhiều nhưng mất cũng không ít. Vai Hoàng Dũng hội tụ đủ những điều tồi tệ nhất, không chỉ ngoại tình mà còn bất nhân bất nghĩa, nên bị không ít khán giả ghét bỏ.

Netizen cho rằng Lê Phương được nhiều hơn Lương Thế Thành sau bộ phim này.

Lương Thế Thành đã phải nhiều lần năn nỉ người xem đừng vì căm ghét Hoàng Dũng mà tràn vào trang cá nhân để mắng mỏ, chì chiết anh. Thậm chí rất nhiều fan của Lương Thế Thành nay cũng tuyên bố “thoát fan” vì không chấp nhận nổi nam diễn viên đóng vai phản diện quá đạt. Muốn đăng ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Thúy Diễm, Lương Thế Thành cũng phải chọn lúc nửa đêm để chia sẻ vì ngại khán giả ùa vào chỉ trích Hoàng Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc.

Vì thế, cùng đóng vai chính, cùng diễn xuất tốt như nhau, nhưng Lê Phương vẫn là người nhận được nhiều hơn sau Bóng Ma Hạnh Phúc.

#Bóng Ma Hạnh Phúc #Lê Phương #Lương Thế Thành #Ngân Hòa #Bóng ma hạnh phúc tranh cãi

