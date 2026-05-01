Tạm Biệt Gohan: Một chú chó hoang, 3 cuộc đời và 3 lần chia ly thấm đẫm nước mắt

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Tạm Biệt Gohan sẽ khiến khán giả vỡ òa cảm xúc với câu chuyện về một chú chó bị bỏ rơi và không ngừng đi tìm tình yêu thương.

Sức hút của Tạm Biệt Gohan đến từ câu chuyện giàu cảm xúc xoay quanh hình tượng chú chó - nhân vật có thể chạm đến trái tim khán giả ở mọi độ tuổi. Câu chuyện bắt đầu khi chú chó hoang được ông Hiro - một kỹ sư ô tô người Nhật sắp nghỉ hưu nhặt về trước cửa hàng tiện lợi, đặt cho cái tên đầu tiên là Gohan và trao đi những yêu thương ấm áp và bình dị.

Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của chú nhanh chóng rẽ hướng khi bị đưa vào một trại chó núp bóng cứu trợ để trục lợi. Tại đây, Gohan gặp Namcha - cô gái người Myanmar được phân công chăm sóc bầy chó hoang. Sau khi được rời khỏi trại, Gohan theo Namcha đến Bangkok, mở ra chặng hành trình mới. Trong một tình huống bất đắc dĩ phải rời xa Namcha, Gohan tiếp tục lưu lạc đến một sân ga gần trường đại học, nơi chú gắn bó với Jaidee - một sinh viên mỹ thuật. Sau đó, Pele, người có tình cảm với Jaidee đã nhận nuôi chú như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.

Gohan đã lưu lạc qua nhiều nơi.

Hành trình của Gohan được xây dựng theo cấu trúc nhiều lát cắt, qua từng người chủ, những cuộc gặp gỡ rồi chia xa và lần nào cũng khiến khán giả buồn rơi nước mắt vì thương cảm chú chó tội nghiệp. Trong phim, mỗi lần đến với chủ mới thì chú chó hoang lại có một tên gọi khác nhau: Gohan - Brownie - Hima, mang đến sự đa dạng về màu sắc và góc nhìn kể chuyện thông qua những tuyến nhân vật và bối cảnh riêng biệt. Ngoài ra, việc chủ nhân của Gohan đến từ Nhật Bản, Myanmar và Thái Lan cũng khiến người xem nhận ra rằng tình cảm con người dành cho động vật là điều không bị giới hạn bởi quốc gia hay bối cảnh sống.

Cũng có những ngày hạnh phúc bên chủ nhân.

Tạm Biệt Gohan được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành “Hachiko của Thái Lan”, một chú chó với trái tim tràn đầy yêu thương khiến mọi khán giả đều nghẹn ngào.

#Tạm biệt Gohan #phim động vật #Hachiko #phim về động vật #phim cảm động

