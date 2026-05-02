Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Phương Anh Đào "nhá hàng" dự án phim cuối năm, tái hợp cùng "mẹ chồng hụt"

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Nhà sản xuất phim "Ngày Con Còn Mẹ" vừa tổ chức buổi khai máy, hé lộ màn tái hợp của "cặp đôi nghìn tỷ": Nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Phương Anh Đào.

Sau thành công của dự án trăm tỷ Mai, mối quan hệ duyên nợ "mẹ chồng - con dâu hụt" giữa nghệ sĩ Hồng ĐàoPhương Anh Đào đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án Ngày Con Còn Mẹ, cả hai sẽ viết một cái kết mới khi trở thành mẹ con ruột.

Chia sẻ về màn tái hợp này, nhà sản xuất cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được 'trả hết' tại Ngày Con Còn Mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất, mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Sau những dự án Báu Vật Trời Cho, Anh Hùng﻿... Phương Anh Đào và Hồng Đào tiếp tục chuẩn bị cho bộ phim cuối năm.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cho biết cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản. "Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào (từ Mai đã gọi là chị Đào vì chị thua tuổi mẹ ruột Đào) và tới giờ mới được gọi là má Đào. Hồi đầu Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ekip sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ" - Phương Anh Đào bộc bạch.

Nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời có cánh cho "con gái" Phương Anh Đào: "Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả". Ngoài ra, phim điện ảnh dự kiến ra rạp vào tháng 11/2026 còn có sự góp mặt của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Công Ninh, Nguyên Thảo, Huy Anh...

Với những đồn đoán về một bộ phim lấy đi nước mắt, tên phim Ngày Con Còn Mẹ mở ra nhiều tầng suy ngẫm. Cụm từ "còn mẹ" vừa mang hơi ấm của sự vỗ về, vừa ẩn chứa những dự cảm về sự biến đổi của thời gian. Khán giả suy đoán kịch bản sẽ mang đến một hành trình chữa lành ấm áp hoặc sẽ là một bản bi ca về tình thân.

#Phương Anh Đào #Hồng Đào #Ngày Con Còn Mẹ #Phương Anh Đào phim Mai #Phương Anh Đào đóng phim #diễn viên Phương Anh Đào

Xem thêm

Cùng chuyên mục