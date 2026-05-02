Phương Anh Đào "nhá hàng" dự án phim cuối năm, tái hợp cùng "mẹ chồng hụt"

Sau thành công của dự án trăm tỷ Mai, mối quan hệ duyên nợ "mẹ chồng - con dâu hụt" giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào đã để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án Ngày Con Còn Mẹ, cả hai sẽ viết một cái kết mới khi trở thành mẹ con ruột.

Chia sẻ về màn tái hợp này, nhà sản xuất cho biết: "Nếu ở phim cũ, họ còn những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món nợ duyên nợ đó sẽ được 'trả hết' tại Ngày Con Còn Mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ hoàng diễn xuất, mà còn là lời khẳng định về một liên minh bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt".

Sau những dự án Báu Vật Trời Cho, Anh Hùng﻿... Phương Anh Đào và Hồng Đào tiếp tục chuẩn bị cho bộ phim cuối năm.

Về phía Phương Anh Đào, nữ diễn viên cho biết cô rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và lập tức nhận lời vì chất lượng kịch bản. "Duyên số sao tới đây lại được gặp lại chị Hồng Đào (từ Mai đã gọi là chị Đào vì chị thua tuổi mẹ ruột Đào) và tới giờ mới được gọi là má Đào. Hồi đầu Đào cũng ngại lắm, mà má là người chủ động, giúp Đào bớt ngại ngùng để làm tiền kỳ, vào vai nhân vật tốt hơn. Mong hành trình này của hai má con và toàn bộ ekip sẽ thuận buồm xuôi gió và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ" - Phương Anh Đào bộc bạch.

Nghệ sĩ Hồng Đào dành nhiều lời có cánh cho "con gái" Phương Anh Đào: "Lần này được làm việc với cô con gái này cũng rất đáng yêu. Một bộ phim nhiều tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ của khán giả". Ngoài ra, phim điện ảnh dự kiến ra rạp vào tháng 11/2026 còn có sự góp mặt của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Công Ninh, Nguyên Thảo, Huy Anh...

Với những đồn đoán về một bộ phim lấy đi nước mắt, tên phim Ngày Con Còn Mẹ mở ra nhiều tầng suy ngẫm. Cụm từ "còn mẹ" vừa mang hơi ấm của sự vỗ về, vừa ẩn chứa những dự cảm về sự biến đổi của thời gian. Khán giả suy đoán kịch bản sẽ mang đến một hành trình chữa lành ấm áp hoặc sẽ là một bản bi ca về tình thân.