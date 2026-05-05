Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Sơn Tùng M-TP leo Top trending vì "dọn sạch" Instagram, khi nào sẽ ra nhạc?

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Sơn Tùng M-TP vừa có động thái xóa/ẩn toàn bộ bài viết, đưa danh sách người theo dõi trên Instagram trở về 0 khiến người hâm mộ xôn xao dự đoán nam nghệ sĩ đang "dọn đường" cho một dự án "khủng".

Khuya 4/5, mạng xã hội Threads dậy sóng với hơn 1 triệu bài đăng dành cho từ khóa "Sơn Tùng M-TP dọn dẹp Instagram".

screenshot-2026-05-05-073459.png
Sau 2 năm kể từ khi ra mắt Đừng Làm Trái Tim Anh Đau (6/2024), khán giả tò mò Sơn Tùng sẽ tạo thêm những cột mốc đáng nhớ nào khi thẳng tay "reset" lại Instagram.

Cụ thể, khoảng từ đầu giờ tối, số lượng bài viết ở tài khoản Instagram có hơn 8,3 triệu người theo dõi của Sơn Tùng có dấu hiệu giảm dần, với những con số được fan cho là "có sắp đặt" như 77, 57, 47, 37, 27, 17, 7 và cuối cùng về 0. Trang cá nhân của Sơn Tùng "sạch trơn" vào đúng 0h ngày 5/5, đồng thời anh cũng gỡ bỏ tiểu sử, xóa người đang theo dõi, xóa ảnh đại diện của tài khoản này.

cover-46.jpg
Mỗi lần sắp ra mắt sản phẩm mới, Sơn Tùng lại khiến fan mất ngủ vì hóa thân thành "đứa trẻ nổi loạn" với ê hề content.

Đặc biệt, người hâm mộ đặt nghi vấn về thời điểm Sơn Tùng M-TP sẽ trở lại đường đua V-Pop rơi vào khoảng tháng 6 năm nay đến trước thềm sinh nhật anh (5/7) thông qua "manh mối" nằm trong các bài đăng cuối cùng. Trong đó, gồm hình ảnh poster các ca khúc Chúng Ta Của Tương Lai (8/3/2024), Making My Way (5/5/2023), Đừng Làm Trái Tim Anh Đau (8/6/2024), hay các dự án Sky Tour Movie (diễn ra trong tháng 6/2020), Sky Decade. Sky (fandom của Sơn Tùng) còn đặt "ngôi sao hy vọng" nam nghệ sĩ sẽ "đánh úp" bằng một album đầu tay.

cover-47.jpg
Các "tín hiệu" được fan giải mã, cho rằng có thể chủ nhân hit Nơi Này Có Anh sẽ cùng lúc ra mắt MV mới và các dự án đặc biệt dành cho Sky.

Mặt khác, dù "quậy đục nước" ở Instagram nhưng tài khoản Facebook với 14 triệu người theo dõi của Sơn Tùng vẫn "im hơi lặng tiếng" kể từ bài đăng gần nhất vào đầu tháng 4. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Sơn Tùng "xả" vào dịp Cá tháng Tư với dòng trạng thái "Hôm nay nói thật thì đằng ấy có tin không", fan đã cùng tung hứng "khều" nhạc, "đọc vị" những bước đi truyền thông "tự nhiên nhưng đầy sắp đặt" của thần tượng.

cover-45.jpg
Giữa những khung hình đi biển, nghỉ dưỡng, tập thể hình, Sơn Tùng M-TP khiến fan "đứng ngồi không yên" khi lồng ghép một bức ảnh ngồi suy tư trong phòng thu.
hht1480-coverfb.jpg

Như Quỳnh (tổng hợp)
#Sơn Tùng M-TP #Instagram #Sky Tour #sơn tùng m-tp ra nhạc mới #sơn tùng m-tp comeback

Xem thêm

Cùng chuyên mục