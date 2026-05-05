Rapper Obito “mượn lời” đàn anh Đen Vâu để phản hồi tranh cãi về kỹ năng rap

HHTO - Giữa làn sóng tranh luận ngày càng sôi động trên các nền tảng mạng xã hội, rapper Obito trở thành tâm điểm chú ý khi có động thái phản hồi trên Instagram cá nhân trước những ý kiến cho rằng mình “rap tệ” lan truyền trên nền tảng Threads.

Khi nhận được câu hỏi: “Anh nghĩ sao về các đánh giá cho rằng anh rap tệ của cư dân Threads gần đây?”, nam rapper không né tránh mà lựa chọn lên tiếng theo cách riêng. Không giải thích dài dòng, Obito đăng tải hình ảnh một câu lyrics: “Tụi nó thích hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém”. Được biết, đây là câu rap trong ca khúc Một Triệu Like của Đen Vâu. Cách sử dụng chất liệu âm nhạc để phản hồi được xem là lựa chọn mang tính ẩn dụ, vừa thể hiện rõ quan điểm cá nhân, vừa giữ được sự tiết chế khi đối diện với tranh cãi.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh rap Việt thời gian gần đây “nóng” trở lại, khi nhiều nghệ sĩ hoạt động sôi nổi và liên tục trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo không ít tranh luận trong cộng đồng người nghe. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, các bài đăng so sánh giữa các rapper cũng xuất hiện ngày càng dày đặc. Nhiều ý kiến từ khán giả, đặc biệt là những người nghe rap lâu năm, đã đặt Obito vào thế so sánh với các nghệ sĩ cùng thế hệ, qua đó làm dấy lên những đánh giá trái chiều về năng lực và phong cách âm nhạc của chủ nhân Đánh Đổi. Các yếu tố như delivery, cách xử lý vần hay mức độ biến hóa trong âm nhạc trở thành tâm điểm được đem ra "mổ xẻ". Một số quan điểm cho rằng Obito chưa cho thấy sự thay đổi rõ rệt về màu sắc, thậm chí vẫn đang trong "vùng an toàn" quen thuộc, khiến cá tính âm nhạc chưa thực sự bứt phá nếu đặt trên bàn cân với những rapper có định hướng kỹ thuật rõ nét hơn.

Tuy nhiên, nhìn nhận theo hướng ngược lại, không ít khán giả lại nhấn mạnh rằng âm nhạc đại chúng không chỉ là “cuộc chơi kỹ thuật”, mà còn là sự tổng hòa của giai điệu, cảm xúc và khả năng kết nối với người nghe. Trong trường hợp của Obito, thế mạnh rõ ràng nằm ở melodic rap và nam rapper vẫn đang khai thác tốt thế mạnh của mình.

Bỏ qua những tranh cãi về mặt kỹ thuật, không thể phủ nhận Obito là một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công và có sức ảnh hưởng đáng kể trên thị trường nhạc Việt hiện nay. Bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của nam rapper mang tên album Đánh Đổi cũng đã đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc và hình ảnh cá nhân.

Thực tế cho thấy, những sản phẩm gắn liền với tên tuổi Obito thường đạt độ lan tỏa cao, không chỉ trong cộng đồng yêu rap mà còn tiếp cận được nhóm khán giả đại chúng rộng hơn.

Sau album, Obito chưa có thêm một dự án "dài hơi" mới mà chủ yếu phát hành các đĩa đơn riêng lẻ. Dù vậy, nam rapper vẫn được kỳ vọng sẽ sớm trở lại với những sản phẩm quy mô hơn, tiếp tục khẳng định vị thế và định hình rõ nét hơn màu sắc âm nhạc của mình trong đường đua âm nhạc 2026.