Bức ảnh "như gia đình" của con gái Lê Phương và cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Trong loạt ảnh gần đây, nữ diễn viên Lê Phương khoe những khoảnh khắc cùng con gái - bé Bông và cặp đôi diễn viên chính trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay - Võ Điền Gia Huy & Tam Triều Dâng. Những bức ảnh vui vẻ của hai mẹ con khiến cư dân mạng thích thú, dành nhiều lời khen ngợi.

Trong bộ ảnh, Lê Phương khoe con gái đã có màn "đu idol" thành công. Cô bé được chụp ảnh, mừng sinh nhật với Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, cũng là hai bạn diễn của mẹ. Bên cạnh đó, một dòng chú thích mà Lê Phương để lại ở ảnh "couple Coconut" chụp cùng nhau cũng khiến dân tình dậy sóng, đó là "như gia đình".

Dưới phần bình luận, không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích cho "cô Út" Lê Phương, khi cô ủng hộ cặp đôi từ trong phim ra đến ngoài đời. Có người còn đùa rằng nếu muốn cập nhật "tin nóng" về cặp diễn viên, chỉ cần sang trang cá nhân của Lê Phương là đủ.

Bé Bông sinh năm 2019 có tên đầy đủ là Phạm Hương, được Lê Phương kết hợp từ họ của bố (Phạm) và tên của mẹ (Phương) như ý nghĩa cả hai luôn che chở, bảo vệ con gái. Ngoài ra, Hương cũng là tên nhân vật của nữ diễn viên trong Gạo Nếp Gạo Tẻ - vai diễn đã giúp cô giành nhiều giải thưởng quan trọng. Thời điểm biết tin mang thai bé Bông, Lê Phương cũng nhận giải LHP truyền hình lần thứ 38 cho vai diễn này nên quyết định đặt tên con là Hương như một cột mốc ý nghĩa.

​Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, Lê Phương đóng vai Phương Khánh - cô ruột sang chảnh, mạnh mẽ và cá tính của Triệu Phú. Không chỉ là nữ nhiếp ảnh gia thành đạt, Phương Khánh còn được nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng phần lớn đều chịu thua ánh nhìn và lời đáp trả sắp bén của cô. Chỉ khi gặp bác sĩ Đức An, Phương Khánh mới thật sự "xiêu lòng", bị cuốn vào những tình huống dở khóc dở cười.

Theo chia sẻ từ đạo diễn Vũ Khắc Tuận, Lê Phương là một "ca khó", cần thời gian thảo luận dài trước khi chính thức thể hiện vai Phương Khánh trên màn ảnh. Tuy vậy, nữ diễn viên nhập vai rất tốt, còn có những "mảng miếng" ứng biến thú vị, giúp cho vai diễn sinh động và gây chú ý hơn. Trong thời gian này, Lê Phương còn có dự án Bóng Ma Hạnh Phúc lên sóng, trong đó đóng vai người vợ Mai hiền từ, chịu nhẫn nhịn khi chứng kiến chồng mình ngoại tình.

