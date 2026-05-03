Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Bà nội trong "Bóng Ma Hạnh Phúc" ngoài đời trẻ bất ngờ, đóng nhiều phim đình đám

Thiện Dư

HHTO - Nữ diễn viên Hoài An thủ vai bà nội trong Bóng Ma Hạnh Phúc ngoài đời trẻ đẹp đến khó tin, là gương mặt nổi tiếng với khán giả truyền hình.

Màn ảnh nhỏ Việt gần đây đang đổ dồn sự chú ý vào bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Bên cạnh những kịch tính xoay quanh mối quan hệ vợ chồng, khán giả đặc biệt ấn tượng với sự xuất hiện của nhân vật bà nội, do nữ diễn viên kỳ cựu Hoài An trong thể hiện.

img-6089.jpg

Trong phim, Hoài An vào vai bà nội, mẹ chồng của Mai (Lê Phương) và là mẹ ruột của Dũng (Lương Thế Thành). Ở giai đoạn đầu, bà hết mực bênh vực con trai mình, bất chấp những rạn nứt trong cuộc hôn nhân của con. Tuy nhiên, nút thắt bùng nổ khi bà tận mắt chứng kiến cảnh Dũng và Trang (Ngân Hoà) ngoại tình. Cú sốc đó như một "gáo nước lạnh" làm thức tỉnh bà, xoay chuyển hoàn toàn thái độ và ra sức bảo vệ Mai.

img-6088.jpg

Lối diễn xuất tự nhiên, đầy kinh nghiệm của Hoài An góp phần giúp người xem dần đồng cảm hơn với nhân vật bà nội. Bà cũng là một trong những nhân vật "sớm tỉnh" trong nhà, ghét bỏ Trang ra mặt. Chưa dừng lại ở đó, nhan sắc ngoài đời thực cũng được chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao chính là sự đối lập giữa tạo hình trong phim và nhan sắc thực tế. Trên phim, Hoài An hóa thân xuất sắc vào vai bà nội với vẻ ngoài già dặn, khắc khổ. Thế nhưng ngoài đời, cô lại có diện mạo trẻ trung bất chấp thời gian, cùng gu thời trang sang trọng.

img-6084.jpg
img-6083.jpg

Sinh năm 1974, Hoài An là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Cô ghi dấu ấn sâu đậm bởi khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là những vai diễn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Có thời điểm, cô đúng trên dưới 15 phim chỉ trong 1 năm. Hình tượng mà nữ diễn viên thường xuyên thể hiện là người vợ, người mẹ hiền lành, hoặc người phụ nữ giàu có, như trong các dự án Ngũ Quái Sài Gòn, Gọi Giấc Mơ Về, Đất Phương Nam...

img-6087.jpg
img-6085.jpg
img-6086.jpg
Hoài An trẻ đẹp ngoài đời, khác hẳn hình tượng trên phim.

Hiện tại ở tuổi ngoài 50, Hoài An kiêm thêm hoạt động kinh doanh, quảng cáo bên cạnh diễn xuất. Cô từng trải qua nhiều lần lận đận trong tình duyên, từ đó học cách yêu thương bản thân và dành thời gian cho đam mê sự nghiệp.

674645535-1381901213978926-7512808872883642799-n.jpg
Thiện Dư
#Hoài An #Bóng ma hạnh phúc tranh cãi #Bóng Ma Hạnh Phúc

Xem thêm

Cùng chuyên mục