HIEUTHUHAI nghỉ lễ vẫn bận bán album ngoài phố, "hữu duyên" gặp fan tại các điểm check-in

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, HIEUTHUHAI khiến mạng xã hội “dậy sóng” với một cách xuất hiện không ai ngờ tới. Thay vì chạy show hay tận hưởng chuyến đi nghỉ dưỡng như nhiều nghệ sĩ khác, nam rapper lại chọn “xách album đi du lịch” khi liên tục check-in tại các tọa độ du lịch nổi bật như Nha Trang, Đà Lạt…, đăng lời hẹn gặp fan "hữu duyên” và trực tiếp mang album Mắt Nhắm Mắt Mở cùng merchandise để… bán ngay trên đường phố.

Trong những video được người đi đường ghi lại, HIEUTHUHAI xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái giao lưu và ký tặng cho người hâm mộ tại các địa điểm mình ghé qua. Không chỉ đơn thuần bán album , chủ nhân Exit Sign còn liên tục tạo ra những tương tác đáng yêu, pha chút “mảng miếng” khi trò chuyện cùng fan , thậm chí có lúc “thuyết phục mua hàng” duyên dáng không khác gì "các dì các mẹ đi chợ”.

Không chỉ dừng lại ở Nha Trang, nam rapper tiếp tục “đổ bộ” Đà Lạt, biến việc quảng bá thành một hành trình xuyên các địa điểm du lịch dịp lễ. Cách làm này được fan ví von hài hước như "một công đôi việc”: vừa đi du lịch chữa lành, vừa “chữa ví” bằng việc bán album .

Không chỉ tạo nên những khoảnh khắc viral trong mùa lễ và lan tỏa album đến đông đảo khán giả, HIEUTHUHAI còn nhận được nhiều lời khen khi đặt trong tổng thể chiến dịch Mắt Nhắm Mắt Mở. Việc xuống phố bán album giúp fan không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc, mà còn có cơ hội gặp trực tiếp thần tượng, mua sản phẩm tận tay và trở thành một phần trong câu chuyện mà nghệ sĩ tạo ra.

Chính điều này giúp nội dung được lan truyền tự nhiên và khiến khán giả tiếp cận album của nam rapper một cách dễ chịu, không bị "thương mại hóa". Hơn hết, so với tất cả những giá trị vật chất, dấu ấn tinh thần mới là điều đọng lại sâu đậm nhất. Việc mua album không chỉ dừng ở một giao dịch, mà còn là cơ hội để fan được gặp gỡ, tương tác và tạo nên những kỷ niệm trực tiếp với thần tượng.

​ ​ Một trong những lý do khiến chiến dịch này tạo hiệu ứng tốt nằm ở việc đánh trúng tâm lý khán giả trẻ. Gen Z hiện nay không còn quá bị thu hút bởi những hình ảnh “xa vời”, mà lại ưu tiên sự chân thực và cảm giác kết nối. Cách HIEUTHUHAI xuất hiện giữa phố, không kịch bản, không khoảng cách, tạo ra cảm giác “idol cũng như mình”.

