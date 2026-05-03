Nhờ đâu Phí Phông lập kỷ lục phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Kết quả cuộc đua phòng vé trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã rõ: Trong khi nhiều phim thua lỗ nặng thì "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" lại lập kỷ lục doanh thu.

Sau kỳ nghỉ lễ dài, cuộc đua phòng vé Việt đã ngã ngũ. Trong khi có tới 3 phim đối diện cảnh thua lỗ từ vừa đến nặng thì hai phim kinh dị lại ăn khách, nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng luôn bỏ xa các đối thủ. Không chỉ bứt phá mốc 100 tỷ trước thềm kỳ nghỉ lễ, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, liên tục trở thành tâm điểm của phòng vé Việt. Tính đến tối 2/5, phim đã thu về 170 tỷ đồng và trở thành phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Phí Phông lập kỷ lục mới cho phim kinh dị Việt

Bên cạnh nội dung được đánh giá là ổn so với nhiều phim kinh dị Việt, bối cảnh vừa đẹp vừa ma mị khi được quay ở vùng núi rừng Tây Bắc Việt Nam thì Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng còn thắng lớn nhờ chọn đúng ngày chiếu, dùng đúng chiêu quảng bá. Thay vì ra mắt ngày 24/4 như các đối thủ, Phí Phông đổi ngày chiếu lên sớm một tuần, thời điểm mà phòng vé chưa có cái tên nào nổi bật. Nhờ đó, phim được xếp tới hơn 4000 suất chiếu mỗi ngày, doanh thu khởi đầu vô cùng ấn tượng kèm theo hiệu ứng truyền miệng tốt. Từ đó, khi bước vào kỳ nghỉ lễ thì Phí Phông đã có sẵn nền móng vững vàng, tiếp tục hút người xem và dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Phim có chiến lược thông minh khi phát hành sớm hơn đối thủ.

Ngoài ra, ê-kíp Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng rất tích cực quảng bá, chia làm hai nhóm đi cinetour ở cả hai miền Nam - Bắc trong suốt những ngày lễ. Không chỉ dừng lại ở những buổi giao lưu thông thường, đoàn làm phim còn tạo sức hút bằng loạt hoạt động độc đáo, liên tục mang đến bất ngờ cho khán giả tại mỗi điểm dừng như màn dance battle ngay tại rạp, hay kết nối khán giả thực hiện lại những phân cảnh “quỷ nhập” trong phim đầy hài hước.

Đoàn làm phim liên tục đi cinetour.

Bên cạnh đó, dàn cast liên tục biến hoá với loạt concept trang phục bắt mắt: Khi là nhóm leo núi Tây Bắc đầy dí dỏm, khi diện áo dài truyền thống nhằm tổ chức thi hoa hậu và nam vương, sau đó lại hóa thân thành học sinh với concept lớp học. Đặc biệt, trong chặng cinetour miền Tây, ê-kíp lựa chọn trang phục bà ba và đồ bộ kết hợp với chi tiết hoá trang “vết cắn Phí Phông” đầy lỗ trong phim, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi vừa ám ảnh, ghi dấu ấn mạnh với khán giả.

