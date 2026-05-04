Trước Trùm Sò, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy còn một phim “thảm” hơn nhiều

HHTO - Những tưởng Trùm Sò đã là "cú ngã đau nhất" của vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy như hóa ra hai người từng có một bộ phim còn nhận về kết quả bi đát hơn.

Sau khi hai kỳ nghỉ lễ kết thúc, mọi người trở về với cuộc sống thường nhật cũng là lúc khán giả mổ xẻ, phân tích kết quả bảng xếp hạng phòng vé những ngày qua. Phim nào thắng đậm, phim nào lỗ nặng đã rõ ràng và Trùm Sò chính là cái tên đội sổ trong 5 phim Việt ra rạp đợt này. Theo ước tính, Trùm Sò sẽ khá chật vật để đạt được mức 20 tỷ đồng trước khi rời rạp trong khi phim cần thu về con số 80 tỷ đồng mới đủ hòa vốn.

Trùm Sò đối mặt với thua lỗ nặng dù bộ phim được làm khá chỉn chu.

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Đức Thịnh và Thanh Thúy đối mặt với thất bại phòng vé. Năm 2021, Đức Thịnh làm đạo diễn cho phim Người Cần Quên Phải Nhớ do Charlie Nguyễn làm sản xuất, dàn cast gồm Thái Hòa, Trần Ngọc Vàng, Hoàng Yến Chibi. Ê-kíp ổn, nội dung về chuyện tình yêu nhẹ nhàng dễ thương nhưng phim thu về chưa đầy 4 tỷ đồng, trở thành dự án “cần quên không muốn nhớ” của đoàn làm phim.

Đức Thịnh từng có một phim khác thất bại nặng nề ở phòng vé.

Thậm chí sau đó, nhà sản xuất Charlie Nguyễn còn đâm đơn kiện công ty của Đức Thịnh về mâu thuẫn quanh chuyện góp vốn làm phim. Trước khi Trùm Sò ra rạp, Đức Thịnh từng tâm sự rằng anh trải qua 6 năm khủng hoảng tuổi trung niên, mất hết động lực làm nghề và nhờ có Thanh Thúy động viên mới trở lại với Trùm Sò. Phải chăng nguyên nhân khiến Đức Thịnh khủng hoảng chính là việc Người Cần Quên Phải Nhớ đã có doanh thu quá thấp còn bị chê về chất lượng?

Đức Thịnh - Thanh Thúy dành nhiều công sức làm phim nhưng kết quả không như mong đợi.

Có một điểm thú vị là trong mùa phim lễ 30/4 -1/5 năm nay, ê-kíp Người Cần Quên Phải Nhớ lại trở thành đối thủ của nhau. Charlie Nguyễn làm khách mời trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, Đức Thịnh kiêm đạo diễn lẫn diễn viên của Trùm Sò, Thái Hòa tham gia Anh Hùng còn Trần Ngọc Vàng lần đầu có phim thắng lợi phòng vé nhờ Heo 5 Móng.