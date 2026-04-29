Vừa bị chê “cưa sừng làm nghé”, Dương Mịch lại nhận mưa lời khen, lý do là gì?

HHTO - Cùng trong một bộ phim, Dương Mịch lúc bị chê tơi tả lúc được khen hết lời. Tất cả chỉ do tạo hình hợp hay không hợp mà thôi.

Dương Mịch hiện đang quay phim chính kịch Giang Sơn Đại Đồng, dự án được hy vọng sẽ “hồi sinh” danh tiếng cho cô sau nhiều lần thất bại với phim cổ trang ngôn tình. Thú vị hơn, Dương Mịch còn một mình đóng hai vai Phùng Thụy và Phùng Yên Nhi.

Dương Mịch một mình đóng hai vai

Phim lấy bối cảnh Trung Quốc bị chia thành nhiều nước nhỏ, công chúa nước Bắc Yên phải chấp nhận làm quý phi của Thác Bạt Đảo để đổi lấy yên bình cho giang sơn. Nhưng chẳng ngờ Thác Bạt Đảo vẫn mang quân tiêu diệt Bắc Yên, khiến Phùng Thụy âm thầm lên kế hoạch báo thù cho đất nước. Nhiều năm sau, cháu gái của Phùng Thụy là Phùng Yên Nhi lại trở thành Hoàng hậu của Thác Bạt Tuấn. Khi thời cuộc biến động, Thác Bạt Tuấn qua đời sớm thì Phùng Yên Nhi đã thay chồng cai quản triều chính, tìm cách dung hòa các cộng đồng và trở thành Phùng Thái hậu đầy quyền lực.

Cô có nhiều tạo hình đa dạng

Khán giả rất chờ xem Dương Mịch sẽ biến hóa thế nào giữa Phùng Thụy đầy oán hận và Phùng Yên Nhi thông minh, biết vì đại cục hơn là ôm mãi mối hận gia tộc. Nhưng khi nhìn tạo hình của Dương Mịch trong vai Phùng Yên Nhi thời thiếu nữ, cư dân mạng đã tranh cãi kịch liệt. Bởi Dương Mịch nay đã 39 tuổi, gương mặt có dấu hiệu lão hóa, ánh mắt mệt mỏi nên không thể “cưa sừng làm nghé” thành công.

Làm thiếu nữ 14 tuổi bị cho là cưa sừng làm nghé

Tạo hình thái hậu lại được khán giả khen ngợi

Nhưng mới đây thôi, khi Dương Mịch lộ diện trong trang phục Thái hậu đầy sang trọng, thần thái đậm chất quyền lực thì khán giả lại nhanh chóng quay xe. Quả thực khi được sống đúng với lứa tuổi, không phải cố tỏ ra nhí nhảnh ngây thơ là Dương Mịch toát ngay ra khí chất mạnh mẽ, sắc sảo, từ ánh mắt đã thấy uy nghiêm.

Vậy là tạo hình đã ổn, giờ đây Dương Mịch sẽ phải đầu tư cho diễn xuất để chứng tỏ cô cũng có thể cân được các vai nặng ký với tâm lý phức tạp, trải dài từ khi còn trẻ đến lúc già.