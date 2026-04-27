Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

REDRED của CORTIS được V-COER lồng nhạc Việt vào, vũ đạo "khớp không tưởng"

Thu Trang

HHTO - Màn trở lại của CORTIS với "REDRED" khuấy đảo mạng xã hội theo đúng cách "cợt nhả" mà fan Việt từng giúp nhóm viral khắp nơi. Từ trêu đùa "biên đạo cho đã rồi 10 năm sau thấy cảnh", V-COER (fandom nhóm) bắt đầu tìm cách đoạn nhạc Việt ghép vào vũ đạo bài hát, tưởng lệch tông mà lại khớp đến khó tin.

Sau khi "làm mưa làm gió" K-Pop nửa cuối năm 2025, CORTIS chính thức trở lại với một sản phẩm "siêu quậy", thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc và tinh thần bứt phá riêng. Ca khúc chủ đề REDRED ghi nhận hơn 1,31 triệu lượt nghe trên Spotify. Sau 2 ngày, MV lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành của YouTube tại 24 quốc gia và các vùng lãnh thổ, tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của "tân binh khủng long" này.

Màn trở lại lần này của CORTIS còn bất ngờ "tạo sóng" từ chính độ "lầy" của fan Việt. Vũ đạo của REDRED trong Conceptual Performance Film được các V-COER ghép nhạc Việt, khớp đến bất ngờ, khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá hợp.

Khi bản hit 10 năm tuổi Bống Bống Bang Bang của 365DABAND được lồng ghép vào phần vũ đạo REDRED, nhiều người không khỏi bật cười vì độ "khớp" khó tin đến mức nếu không để ý kỹ còn tưởng đây mới là nhạc gốc của ca khúc. - Nguồn: Đài Tiếng Nói GenZ
Bản rap của Dương Quốc Mỹ và Tâm An trong "Đảo Hoa Hậu" cũng được fan "nhét" vào MV, từ biểu cảm, động tác cho đến từng nhịp cắt cảnh đều ăn khớp. - Nguồn: Trendtune.Vietnam

Ghép nhạc bài nọ vào vũ đạo bài kia không phải "công thức" lạ với fan K-Pop, dựa trên độ tương thích nhịp BPM. Đó là chưa kể đến những trường hợp những bản remix làm cho vui của fan hay phổ lời Việt cũng bất ngờ viral đến độ trở thành fanchant riêng như "Lửa hận thù" - FLOWER (Jisoo BLACKPINK). Biết đâu, một trong những phiên bản ghép nhạc Việt trên vũ đạo của REDRED lại được CORTIS "nằm vùng" xem được và "đu trend" như cách bản remix kiểu Thái Lan của FaSHioN.

#CORTIS #MV REDRED #V-pop #fan Việt #MV #V-COER

Xem thêm

Cùng chuyên mục