Khi hào quang hạ nhiệt, ngành mỹ phẩm trở thành “cứu cánh” của các ngôi sao?

HHTO - Không chỉ là lựa chọn an toàn, mỹ phẩm đang trở thành “điểm đến mặc định” của nhiều người nổi tiếng sau thời kỳ đỉnh cao. Đằng sau xu hướng này là cách hình ảnh cá nhân, niềm tin của công chúng và cảm xúc tiêu dùng được chuyển hóa thành giá trị một cách tự nhiên.

Trong bối cảnh nền kinh tế giải trí ngày càng biến động, định nghĩa về một ngôi sao thành công đã không còn gói gọn trong những bảng xếp hạng âm nhạc. Nếu quan sát kỹ, các nghệ sĩ hạng A hiện nay đều đang xây dựng những "cánh tay nối dài" về thương mại, mà phổ biến nhất là việc sở hữu các thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Từ sự bùng nổ của Rare Beauty (Selena Gomez), sự lột xác của Haus Labs (Lady Gaga) cho đến thành công mang tính biểu tượng của Fenty Beauty (Rihanna), chúng ta thấy một xu hướng rõ rệt: Mỹ phẩm chính là "vàng đen" mới của giới celeb.

Ngành mỹ phẩm trở thành điểm đến hoàn hảo cho nhiều ngôi sao.

Việc các ngôi sao dấn thân vào con đường kinh doanh mỹ phẩm không chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi mà là một chiến lược chuyển hóa giá trị cá nhân đầy tính toán. Thay vì mạo hiểm với những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, mỹ phẩm hiện lên như một “bến đỗ” an toàn nhất khi những người nổi tiếng có thể hiện thực hóa giá trị thương mại từ danh tiếng còn sót lại.

Mỹ phẩm là ngành gắn trực tiếp với thứ mà người nổi tiếng “từng bán” trong suốt sự nghiệp: Thương hiệu cá nhân. Một ca sĩ, diễn viên hay influencer có thể không còn giữ được độ hot như trước, nhưng gương mặt, làn da hay phong cách của họ vẫn là thứ công chúng đã quen thuộc và tin tưởng. Giống như khi Rihanna ra mắt Fenty Beauty, cô không cần chứng minh mình là chuyên gia hóa học, thứ cô bán chính là hình ảnh một biểu tượng sắc đẹp đa dạng và cá tính.

Điều này khả thi bởi ngành mỹ phẩm cho phép celeb đóng vai trò gương mặt đại diện và người kể chuyện, trong khi các khâu nghiên cứu, sản xuất đã có đội ngũ phía sau đảm nhiệm. So với thời trang - nơi đòi hỏi dấu ấn sáng tạo rõ rệt, mỹ phẩm trở thành “vùng giao thoa” hiếm hoi, nơi trải nghiệm cá nhân của nghệ sĩ có thể được nâng cấp thành một dạng “cảm nhận có chuyên môn”, giúp hình ảnh sẵn có dễ dàng chuyển hóa thành giá trị thương mại.

Điều này lý giải vì sao những thương hiệu như Rare Beauty của Selena Gomez lại thành công khi gắn với câu chuyện về sức khỏe tinh thần và sự chấp nhận bản thân. Nữ nghệ sĩ đã xây dựng một thông điệp đầy cảm hứng và khiến nhiều người chú ý ngay từ khi ra mắt thương hiệu.

Một lý do không thể bỏ qua chính là khả năng tận dụng “tàn dư danh tiếng”. Dù không còn ở đỉnh cao, hầu hết các nghệ sĩ vẫn giữ được một lượng người hâm mộ nhất định, cùng độ nhận diện tên tuổi. Mỹ phẩm là ngành không yêu cầu mức độ nổi tiếng cực đại để thành công mà chỉ cần một nhóm khách hàng trung thành là đủ để vận hành.

Ngoài ra, mỹ phẩm là một ngành mang tính cảm tính rất cao. Hai thỏi son có thể gần như giống nhau về công thức, nhưng khác biệt về câu chuyện, bao bì hay người đại diện vẫn đủ để tạo ra hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau trong mắt người tiêu dùng. Đây là điểm khác biệt lớn so với các lĩnh vực khác - nơi tính độc quyền và sự khác biệt mang tính chức năng được đặt lên hàng đầu.

Cuối cùng, mỹ phẩm giúp người nổi tiếng tiếp tục hiện diện trong đời sống hàng ngày của fan, ngay cả khi họ không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Một ca sĩ có thể không ra nhạc trong vài năm, nhưng thương hiệu mỹ phẩm của họ vẫn xuất hiện mỗi ngày trên bàn trang điểm của người hâm mộ. Đây là sự chuyển đổi từ "người được ngưỡng mộ" sang "người đồng hành" trong những thói quen thường nhật của người hâm mộ.

Nhìn tổng thể, việc celeb đổ xô làm mỹ phẩm không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chuỗi logic: Sự phù hợp giữa hình ảnh và sản phẩm, khả năng kể chuyện cá nhân, mức độ yêu cầu chuyên môn thấp, và cách công chúng tiêu thụ niềm tin. Điều này khiến mỹ phẩm trở thành một trong số ít ngành nghề cho phép họ biến phần “hào quang còn sót lại” thành một cuộc chơi mới - nơi cái đẹp, dù ở quá khứ hay hiện tại, vẫn có thể được định giá.