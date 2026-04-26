EXO và lời hồi đáp ngọt ngào dành cho fan Việt sau 11 năm chờ đợi

HHTO - Không cần đến những dàn dựng sân khấu kỹ thuật số lộng lẫy hay hiệu ứng hình ảnh choáng ngợp, đêm concert EXO PLANET #6 - EXhOrizon tại TP.HCM tối 25/4 đã tái định nghĩa khái niệm "đẳng cấp" của EXO.

Tối 25/4, đêm concert EXO PLANET #6 - EXhOrizon của EXO chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút 20.000 người hâm mộ đến tham dự. Đội hình biểu diễn lần này gồm 5 thành viên Chanyeol, D.O., Suho, Sehun và Kai, trong một sân khấu vừa đủ đầy hoài niệm, vừa gợi mở cảm giác trưởng thành sau hơn một thập kỷ hoạt động. Đây cũng là lần trở lại Việt Nam của EXO sau 11 năm kể từ sự kiện Music Bank Hà Nội 2015, khiến sức nóng của đêm diễn càng trở nên đặc biệt.

Concert mở màn bằng MAMA - ca khúc debut mang tính biểu tượng, như một cách kéo khán giả quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên. Ngay từ những nốt nhạc đầu, sân khấu đã bùng nổ bởi sự kết hợp giữa giọng hát nội lực và thần thái biểu diễn đậm chất EXO. Không cần quá nhiều kỹ xảo phức tạp, chính nội lực của các thành viên đã tạo nên hiệu ứng sân khấu đủ để khiến cả khán đài “dậy sóng”.

Trong suốt gần 3 giờ đồng hồ, EXO liên tục dẫn dắt cảm xúc khán giả qua loạt hit quen thuộc như Monster, Growl hay Love Shot. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở setlist “toàn hit”, mà còn ở cách cả khán đài gần như thuộc lòng từng câu hát, từng đoạn fanchant, một minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng bền bỉ của nhóm tại Việt Nam.

Concert lần này đã phá tan định kiến về việc một nhóm nhạc kỳ cựu sẽ mất đi sức hút khi thiếu vắng các thành viên. Ngược lại, EXhOrizon cho thấy một bản thể EXO vẫn đầy bản lĩnh và sức hút.

Điểm chạm cảm xúc lớn nhất của đêm diễn có lẽ nằm ở chính khán giả. Phần lớn EXO-L Việt Nam đã đồng hành cùng nhóm hơn 10 năm - từ những ngày còn là học sinh, sinh viên đến khi trưởng thành với công việc và cuộc sống riêng. Vì vậy, concert không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà giống như một cuộc hội ngộ của ký ức. Những ca khúc từng gắn liền với thanh xuân vang lên, kéo theo cả một thời tuổi trẻ ùa về, khiến không ít người rơi nước mắt.

Dù vậy, phần âm thanh và ánh sáng của chương trình vẫn còn những điểm chưa thực sự tối ưu. Việc sử dụng hệ thống loa đặt trực diện trên sân khấu, thay vì thiết kế âm thanh vòm, khiến độ phủ âm chưa đồng đều, phần nào làm giảm trải nghiệm nghe của khán giả. Bên cạnh đó, ở một số tiết mục, ánh sáng bị xử lý tối, màn hình LED xuất hiện hiện tượng nhiễu và đôi khi có tông màu trầm, dễ “chìm” vào trang phục của EXO. Điều này khiến tổng thể sân khấu đôi lúc trở nên khó theo dõi, đặc biệt là trong phần trình diễn solo của Kai.

Dù vậy, với sân khấu không quá hoành tráng về mặt dàn dựng hay đạo cụ, EXO vẫn chứng minh vì sao họ luôn nằm trong hàng top của K-Pop. Từ kỹ năng live ổn định, khả năng kiểm soát sân khấu đến sự kết nối chân thành với khán giả, tất cả tạo nên một đêm diễn trọn vẹn.

EXO PLANET #6 - EXhOrizon tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một concert, mà còn là minh chứng cho sức sống lâu dài của một nhóm nhạc đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao để trở thành một phần ký ức không thể thay thế của người hâm mộ.