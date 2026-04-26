“Xé túi mù” Heo 5 Móng: Trần Ngọc Vàng và Võ Tấn Phát khác quá nhận không ra

HHTO - Nổi bật trên đường đua phim Việt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có “Heo 5 Móng” - phim kinh dị khai thác chất liệu truyền thuyết dân gian. Ngoài nội dung gây tò mò, phim còn gây bất ngờ khi giấu nhiều “túi mù” cũng như đánh dấu sự lột xác của mỹ nam Trần Ngọc Vàng, “tổng tài” Võ Tấn Phát.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian

Chuyện phim Heo 5 Móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian miền Tây Nam Bộ, rằng những con heo có năm móng giống bàn tay người là hiện thân của những linh hồn chưa siêu thoát. Ai nuôi heo năm móng trong nhà sẽ có được của cải, nhưng đồng thời cũng phải gánh tai họa. Do đó, người ta thường đưa heo năm móng vào nơi thờ phụng, gọi là Cô Năm Hợi.

Một trong những ưu điểm đáng khen của Heo 5 Móng là tạo nên một bầu không khí kinh dị mang màu sắc Việt Nam chứ không bị ảnh hưởng bởi kinh dị Thái Lan hay Hàn Quốc. Có thể chưa hoàn hảo, nhưng Heo 5 Móng đã làm khá tốt khi mang đến một lát cắt thú vị, sinh động về đời sống tâm linh miền Tây. Không chỉ là những truyền thuyết mà còn là về cách sinh hoạt, thờ cúng của một bộ phận người dân nơi đây được đưa vào phim một cách khá tự nhiên.

Nội dung có cú twist sững sờ

Có thể thấy Heo 5 Móng có hai tuyến nhân vật chính. Một bên là Khải (Võ Tấn Phát) - chủ kênh Người Chết Kể Chuyện, một nhà sáng tạo nội dung chuyên làm content tâm linh. Một bên là Chí (Trần Ngọc Vàng) - cậu trai nhà giàu sau nhiều năm lấy vợ và sống ở nước ngoài nay về thăm nhà. Sau khi nghe chuyện về Cô Năm Hợi, Khải vác camera về tận nơi để ghi hình, làm nội dung đăng kênh. Còn gia đình Chí sống cạnh miếu Cô Năm Hợi, kiếm sống bằng việc buôn bán các đồ dùng trong thờ cúng.

Ban đầu, hai tuyến nhân vật này có hai câu chuyện dường như riêng rẽ, chỉ giao nhau ở điểm khi Khải tìm đến miếu Cô Năm Hợi để làm content thì có ghé ngang nhà Chí. Nhưng khi câu chuyện càng đi sâu, khi hình bóng một cô gái bí ẩn càng lúc càng trở nên ám ảnh, thì cả hai càng bị buộc vào nhau bởi một bí mật kinh hoàng.

Đánh dấu sự “lột xác” của Võ Tấn Phát

Khi nhắc đến Võ Tấn Phát, có thể hình tượng gắn liền với anh là các vai diễn hài hước, thậm chí là ồn ào, có phần “ố dề”. Nếu đinh ninh Võ Tấn Phát vẫn là “chính mình” trong Heo 5 Móng, nhiều khán giả sẽ phải bất ngờ.

Với vai Khải, Võ Tấn Phát có phần “ít nói” hơn đa số vai diễn trước đây của anh. Nhân vật nhà sáng tạo nội dung của Heo 5 Móng cũng đòi hỏi ở Võ Tấn Phát vẻ gai góc, bụi bặm, một chút “giang hồ”, một xíu ranh ma. Nhưng hơn hết là tâm lý giằng xé khi Khải đứng trước hai lựa chọn: Bất chấp tất cả để làm content kiếm tiền hay đấu tranh vì sự thật?

Những biến chuyển tâm lý của Khải xuyên suốt hành trình khám phá sự thật về bóng dáng một cô gái bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện trong lúc làm content về Cô Năm Hợi là một trong những điểm sáng của Heo 5 Móng. Đó không chỉ là góc nhìn của một con người có trái tim ẩn chứa sự chính trực (mà có thể ban đầu anh ta nghĩ rằng mình không có), mà còn là tấm gương phản ánh mặt trái của hiện tượng “buôn thần bán thánh” vẫn còn hiện hữu.

“Xé túi mù” Trần Ngọc Vàng

Phải nói rằng Heo 5 Móng có kha khá “túi mù” chờ khán giả “xé”, từ cú twist được cài cắm trong câu chuyện đến những bất ngờ đến từ một số nhân vật. Trong số đó, có thể nói “sít-rịt” chính là Trần Ngọc Vàng - mỹ nam đang chiếm cảm tình của khán giả với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Tạo hình của Trần Ngọc Vàng trong vai Chí rất ấn tượng. Ban đầu, Chí xuất hiện với vẻ điển trai, sang trọng, lịch lãm, nhưng dường như không “khớp” với mọi thứ xung quanh. Trông Chí càng có vẻ “sai trái” khi đứng cạnh cô vợ Việt Kiều Jennifer (Ốc Thanh Vân) nhiều tuổi hơn, “suồng sã” hơn. Dần dần, cái vẻ lịch lãm ấy dần “nhão” đi, như thể một lớp vỏ bọc ngoài đang dần hết hạn sử dụng, "tuột" ra và để lộ thứ thật sự ở bên trong.

Nhưng không chỉ có tạo hình, diễn biến tâm lý của nhân vật Chí cũng được Trần Ngọc Vàng xử lý khá mượt mà, mang đến nhiều bất ngờ. Có thể nói với vai Chí, Trần Ngọc Vàng đã cho thấy độ “chịu chơi” của nam diễn viên khi sẵn lòng dấn thân cho những vai diễn có thể đánh mất hình tượng đẹp trên màn ảnh từ trước đến nay. Nhưng cũng vì thế, anh chứng minh mình có biên độ diễn xuất rộng và từ đó mở rộng hơn nữa con đường của một diễn viên tài năng.