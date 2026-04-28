Perfect Crown tập 7, 8: Min Jeong Woo sắp hóa phản diện, ngăn cản Đại quân - Hui Ju?

*Bài viết tiết lộ và dự đoán nội dung phim

Đầu tập 7 của Perfect Crown, Lee Ahn (Byeon Woo Seok) và Seong Hui Ju (IU) đều rơi vào trạng thái ngượng ngùng, hỏn lọn sau "nụ hôn sự cố" trên du thuyền. Hui Ju vẫn chưa nhận ra tình cảm trong cô dành cho Đại quân đã khác. Vì thế, đêm trở về là một đêm trăn trở, trằn trọc của Hui Ju. Trong khi Lee Ahn cố xóa tan không khí ngượng nghịu giữa hai người và cười tít mắt khi nghĩ về nụ hôn boong tàu.

Tập 7 Perfect Crown sẽ là lần đầu tiên khán giả thấy Hui Ju mặc hanbok. Teaser tiết lộ cảnh cô vào cung cùng Lee Ahn, có lẽ cả hai sẽ sớm phải chuẩn bị lễ đính hôn và sau đó là đại hôn. Từ cố né tránh vì "đỏ mặt" lúc ở cạnh, đụng chạm nhẹ với Lee Ahn, có lẽ Hui Ju sẽ sớm xác nhận cô đã phải lòng Đại quân. Đoạn "nhá hàng" có câu thoại của Thư ký Do nghi ngờ "hai sếp" nảy sinh tình cảm thật với những biểu hiện y hệt cặp đôi mới hẹn hò.

Điều này đồng nghĩa tập 8 sẽ có thêm nhiều cảnh ngọt ngào, thân mật hơn của Lee Ahn - Hui Ju. Quyết định kết hôn với thường dân (lại còn là con ngoài giá thú) chính là bước đầu tiên Đại quân muốn bước ra khỏi những quy tắc trói buộc anh bao lâu, để chính đáng có được những điều mình muốn. Nhưng khi anh dần học cách không kiềm nén bản thân thì ai đó cũng sắp không kiềm chế nổi chính mình.

Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) đang muốn kéo Thủ tướng Min Jeong Woo (Noh Sang Hyun) về phía mình. Anh là bạn thân của Lee Ahn, yêu đơn phương hôn thê của Đại quân - Hui Ju. Cô đã quyết kết hôn với Lee Ahn bằng được, Đại quân cũng không từ bỏ, họ chọn đối đầu trực tiếp với những mối nguy bủa vây và ngày một ghê gớm hơn. Dường như Yi Rang nhìn ra Jeong Woo có tình cảm với Hui Ju, muốn lợi dụng sự lo lắng của anh dành cho Hui Ju để khiêu khích anh chống lại Đại quân.

Rất có thể trong tập 7 - 8 của Perfect Crown, khán giả sẽ thấy Thủ tướng Min hét vào mặt Lee Ahn để phản đối bạn thân làm điều gì đó (cảnh từng được tiết lộ ở trailer có trước khi phim chiếu).

So với hoàng gia chỉ đảm bảo thể hiện quốc gia và "quyền lực mềm", thì Thủ tướng Min mới là người có thực quyền trong giới chính trị. Min Jeong Woo là người khó lường, liệu anh có mãi mãi đứng về phe Hui Ju như cô luôn nghĩ hay sẽ trở mặt thành thù với Lee Ahn, bằng mọi giá giành lấy "quân Hậu" Hui Ju về phía mình?

Perfect Crown gồm 12 tập, chiếu trên Disney+, MBC, TVing, Wavve...