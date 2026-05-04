Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay: Tam Triều Dâng "được cưng", Võ Điền Gia Huy thì sao?

Sau khi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay lập thành tích hơn 1 tỷ lượt xem trên toàn mạng xã hội, đạo diễn Vũ Khắc Tuận đã đăng tải bài viết dài gửi lời cảm ơn đến các cộng sự và dàn diễn viên. Anh thừa nhận từng gặp phải trầm cảm kéo dài sau thất bại của phim điện ảnh Mùa Hè Đẹp Nhất, và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là dự án đã khiến anh "dùng hết năng lượng tuổi trẻ của mình" để làm nên. Ngoài ra, Vũ Khắc Tuận còn có những chia sẻ thú vị, những câu chuyện hậu trường mà anh tiết lộ về từng diễn viên tham gia, góp phần tạo nên thành công của dự án.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận chia sẻ loạt ảnh cùng những câu chuyện bên lề bộ phim.

Về Tam Triều Dâng, Vũ Khắc Tuận đùa rằng cô là người được anh "cưng chiều nhất nên thành ra hư" trên trường quay. Nữ diễn viên vốn thể hiện một Thanh Tâm rất khác so với hình dung ban đầu của anh, song phiên bản này vẫn khiến anh hài lòng và được khán giả yêu mến rộng rãi. Anh cho biết: "Với tui, em là một cô bé quá thông minh, nhanh nhạy. Em luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tui, nên có lẽ em là người cho tui nhiều cảm hứng nhất để... tạo miếng và sáng tạo những tình huống hay ho cho cả vai diễn của em lẫn cho phim".

Trong khi đó, Vũ Khắc Tuận tiết lộ Võ Điền Gia Huy là một trong ba cái tên sáng giá mà đoàn phim "cân đong đo đếm" cho vai nam chính Triệu Phú. Tuy vậy, nam diễn viên chính là lựa chọn trước nhất của riêng đạo diễn. "Tui đặc biệt thích năng lượng nội tại của em, thích ánh mắt sâu hút hồn của em, và tui tự thấy nhiệm vụ của mình là phải mang cái đó đến gần hơn với khán giả", đạo diễn chia sẻ.

Ngoài ra, Vũ Khắc Tuận cũng gửi lời đến các diễn viên khác tạo nên thành công của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Anh dành lời cảm ơn Hồng Ánh vì thể hiện một bà Mai nhiều cảm xúc, nhận xét nhân vật Hồ Trung (Lâm Thanh Sơn) ngoài đời đáng yêu, thiện lành khác hẳn trên phim, ấn tượng NSƯT Mỹ Duyên thể hiện Cậu Sáu xuất sắc.

Với Quốc Huy, nam diễn viên được nhận xét tích cực "tạo miếng" nhưng có lúc ăn, lúc trật. Lê Phương là một "ca khó" nhưng rất giỏi ứng biến, và phân đoạn "bận này bận kia" gây sốt chính là sáng kiến của nữ diễn viên. Còn về cặp đôi Trần Ngọc Vàng - Thùy Anh, nếu "nhà trai" được đánh giá cực kì triển vọng thì "nhà gái" là cái tên trẻ có diễn xuất ấn tượng nhất với đạo diễn trong phim.

Quốc Huy, Lê Phương, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh tạo nên những cặp đôi phụ đầy sức hút.

Ngoài ra, hai nhân vật ông Cường và u Bông của Trung Lùn và NSND Lan Hương cũng được đạo diễn nhắc đến và biết ơn.

Hiện tại, đông đảo khán giả đang chờ đợi đoàn phim xác nhận Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay ra mắt phần 2. Trước đó ở tập cuối cùng, dòng chữ "Hết phần 1" đã khiến ai nấy vô cùng háo hức như ngụ ý một chương mới của Triệu Phú - Thanh Tâm sẽ sớm được viết nên. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng kỳ vọng nếu có phần 2, phim vẫn sẽ giữ được sự duyên dáng, tự nhiên như phần 1 chứ không sa đà vào những tình tiết gây sốc, hay "tiểu tam tiểu tứ" vốn đang dần bão hòa trên màn ảnh.