Tập cuối Bóng Ma Hạnh Phúc đẩy cao trào lên cực độ, Trang "bé ba" hiện nguyên hình?

HHTO - Khán giả đang rất tò mò về kết thúc của "Bóng Ma Hạnh Phúc" và nhà sản xuất cũng chiều lòng người khi nhanh chóng hé lộ một vài tình tiết gay cấn trong tập cuối.

Không hề quá lời nếu nói Bóng Ma Hạnh Phúc cùng Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là hiện tượng của phim truyền hình Việt trong thời gian qua. Nếu như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay nhẹ nhàng, dễ thương, xem xong nhẹ đầu thì Bóng Ma Hạnh Phúc lại càng xem càng ức chế vì các tình tiết giật gân, mâu thuẫn dày đặc khi nữ chính siêu nhu nhược, nam chính đầy lạnh lùng tráo trở và nữ phụ thì mưu mô.

Nữ chính cứ mãi nhu nhược, khiến người xem phát bực.

Trên mạng xã hội, khán giả chia sẻ loạt ảnh chế về chuyện không giữ được bình tĩnh khi xem phim, đề nghị viết nốt những tập tiếp theo thay cho biên kịch, đòi đóng vai Thanh Mai thay Lê Phương để ra tay trừng trị đôi tình nhân tệ bạc. Được biết Bóng Ma Hạnh Phúc sẽ kết thúc ngày 9/5 và nhà sản xuất đã tung ra trailer hé lộ một vài chi tiết quan trọng ở những tập cuối cùng.

Sau khi Thanh Mai (Lê Phương) đề nghị ly hôn, Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) đã công khai sống chung cùng tiểu tam Như Trang (Ngân Hòa). Ngoài mặt, Như Trang là cô gái ngọt ngào nhưng thực chất lại rất tâm cơ, tìm mọi cách đẩy Dũng vào đường cùng. Chính cô ta đã cài đoạn video công khai mối quan hệ bất chính của Dũng ngay trong buổi lễ nhậm chức của anh ta để Dũng tán gia bại sản.

Như Trang ngày càng ác độc, không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đã mất chức vụ giám đốc, Dũng còn phải đền bù hơn 2 tỷ cho công ty. Con gái ngày càng nổi loạn ngang bướng, mẹ ruột cũng quay mặt với Dũng vì không chấp nhận con trai ngoại tình. Ngược lại, Mai đã lấy lại vị trí trong sự nghiệp, còn trở thành tác giả sách.

Đây có phải lúc Dũng phải trả giá cho những gì đã gây ra?

Nhưng Trang không đời nào chấp nhận để Mai thành công. Phá hoại buổi ra mắt sách của Mai chưa đủ, cô ta còn phát điên khi thấy Mai và Dũng gặp nhau, bèn lập kế bắt cóc Dũng để hành hạ. Dù biết những chi tiết quan trọng, mang tính bước ngoặt vẫn đang được giấu kín nhưng đến tận phút cuối, Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn đầy ắp drama làm người xem càng không chịu nổi việc tiểu tam hết lần này đến lần khác phá tung mọi chuyện, còn nữ chính vẫn hiền đến khó hiểu.