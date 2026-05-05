Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tập cuối Bóng Ma Hạnh Phúc đẩy cao trào lên cực độ, Trang "bé ba" hiện nguyên hình?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khán giả đang rất tò mò về kết thúc của "Bóng Ma Hạnh Phúc" và nhà sản xuất cũng chiều lòng người khi nhanh chóng hé lộ một vài tình tiết gay cấn trong tập cuối.

Không hề quá lời nếu nói Bóng Ma Hạnh Phúc cùng Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay là hiện tượng của phim truyền hình Việt trong thời gian qua. Nếu như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay nhẹ nhàng, dễ thương, xem xong nhẹ đầu thì Bóng Ma Hạnh Phúc lại càng xem càng ức chế vì các tình tiết giật gân, mâu thuẫn dày đặc khi nữ chính siêu nhu nhược, nam chính đầy lạnh lùng tráo trở và nữ phụ thì mưu mô.

bong-ma-3.jpg
Nữ chính cứ mãi nhu nhược, khiến người xem phát bực.

Trên mạng xã hội, khán giả chia sẻ loạt ảnh chế về chuyện không giữ được bình tĩnh khi xem phim, đề nghị viết nốt những tập tiếp theo thay cho biên kịch, đòi đóng vai Thanh Mai thay Lê Phương để ra tay trừng trị đôi tình nhân tệ bạc. Được biết Bóng Ma Hạnh Phúc sẽ kết thúc ngày 9/5 và nhà sản xuất đã tung ra trailer hé lộ một vài chi tiết quan trọng ở những tập cuối cùng.

Sau khi Thanh Mai (Lê Phương) đề nghị ly hôn, Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) đã công khai sống chung cùng tiểu tam Như Trang (Ngân Hòa). Ngoài mặt, Như Trang là cô gái ngọt ngào nhưng thực chất lại rất tâm cơ, tìm mọi cách đẩy Dũng vào đường cùng. Chính cô ta đã cài đoạn video công khai mối quan hệ bất chính của Dũng ngay trong buổi lễ nhậm chức của anh ta để Dũng tán gia bại sản.

bong-ma-4.jpg
Như Trang ngày càng ác độc, không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đã mất chức vụ giám đốc, Dũng còn phải đền bù hơn 2 tỷ cho công ty. Con gái ngày càng nổi loạn ngang bướng, mẹ ruột cũng quay mặt với Dũng vì không chấp nhận con trai ngoại tình. Ngược lại, Mai đã lấy lại vị trí trong sự nghiệp, còn trở thành tác giả sách.

bong-ma-1.jpg
Đây có phải lúc Dũng phải trả giá cho những gì đã gây ra?

Nhưng Trang không đời nào chấp nhận để Mai thành công. Phá hoại buổi ra mắt sách của Mai chưa đủ, cô ta còn phát điên khi thấy Mai và Dũng gặp nhau, bèn lập kế bắt cóc Dũng để hành hạ. Dù biết những chi tiết quan trọng, mang tính bước ngoặt vẫn đang được giấu kín nhưng đến tận phút cuối, Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn đầy ắp drama làm người xem càng không chịu nổi việc tiểu tam hết lần này đến lần khác phá tung mọi chuyện, còn nữ chính vẫn hiền đến khó hiểu.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Bóng Ma Hạnh Phúc #kết thúc Bóng Ma Hạnh Phúc #tập cuối Bóng Ma Hạnh Phúc #tranh cãi Bóng Ma Hạnh Phúc #phim Việt giờ vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục