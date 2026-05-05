Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Netizen hào hứng chọn diễn viên phim Nữ Biệt Động Sài Gòn, ai được nhắc tên?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngay khi biết tin dự án phim điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn đang tìm kiếm diễn viên, cư dân mạng đã nhanh chóng đưa ra các ứng cử viên sáng giá. Với vai diễn đặc biệt này, khí chất còn quan trọng hơn cả nhan sắc.

2027 được dự đoán là năm bùng nổ phim có đề tài lịch sử khi rất nhiều phim về chiến tranh đang rục rịch khởi động như Mật Mã Đông Dương, Cận Kề Cái Chết, Đất Đỏ, Nữ Biệt Động Sài Gòn... Trong đó, Nữ Biệt Động Sài Gòn chỉ vừa hé lộ thông tin tìm kiếm diễn viên đã được cư dân mạng xôn xao đi tìm ứng viên phù hợp.

nbdsgsocial2-17775257027992110253080.jpg
Nữ Biệt Động Sài Gòn đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Kịch bản kể về cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: Một người giờ là điệp viên nằm vùng trong lòng kẻ địch, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lỳ. Cụ thể hơn, phim sẽ có hai nữ chính. Giang là nữ điệp viên thuộc lực lượng an ninh mật, nổi bật bởi sự điềm tĩnh, tinh tế và khả năng chờ đợi thời cơ. Nhưng ẩn sau vẻ lạnh lùng lại là tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái. Ở thế đối lập, Gấm là nữ trinh sát vũ trang hoạt động tại vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh. Cô mưu trí, gan dạ, sẵn sàng đi tiên phong trong những trận đánh nguy hiểm. Một người bình tĩnh, một người liều lĩnh, hai chị em như nước với lửa nhưng cũng lại bổ khuyết hài hòa cho nhau.

biet-dong-sg-4.jpg
biet-dong-sg-11.jpg
biet-dong-sg-12.jpg
biet-dong-sg-13.jpg

Có thể thấy cả hai nhân vật đều có tính cách rõ nét, thú vị đặt trong bối cảnh đầy biến động của thời cuộc. Chính vì thế, khán giả cho rằng diễn viên đóng vai Giang và Gấm không nhất thiết phải có nhan sắc ấn tượng, mà quan trọng nhất là khí chất mạnh mẽ, ánh mắt có thần.

Phương Anh Đào là cái tên được nhiều người nhắc tới như ứng cử viên sáng giá, vừa có diễn xuất ổn lại vừa có nét đẹp cương nghị. Đoàn Thiên Ân cũng là một lựa chọn không tồi, nhất là khi khả năng nhập vai của nàng hậu đang tiến bộ lên trông thấy. Ngoài ra, Lê Hạ Anh của Mưa Đỏ và Lê Tam Triều Dâng của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay cũng được khán giả đề cử vì thời gian qua có nhiều đột phá trong năng lực diễn xuất.

Nhưng tất nhiên đây chỉ là đề xuất của cư dân mạng, còn đoàn làm phim mới sẽ có những lựa chọn rõ ràng và chính xác hơn.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Dự án phim "Nữ Biệt Động Sài Gòn" #Tìm kiếm diễn viên lịch sử #Vai diễn hai chị em trong chiến tranh #Nữ điệp viên và nữ du kích #Đặc điểm diễn viên phù hợp #Năm bùng nổ phim lịch sử 2027 #Diễn viên đề cử cho vai Giang và Gấm #Tính cách nhân vật trong phim chiến tranh #Khán giả và lựa chọn diễn viên #Chọn diễn viên dựa trên khí chất và ánh mắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục