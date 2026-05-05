Netizen hào hứng chọn diễn viên phim Nữ Biệt Động Sài Gòn, ai được nhắc tên?

HHTO - Ngay khi biết tin dự án phim điện ảnh Nữ Biệt Động Sài Gòn đang tìm kiếm diễn viên, cư dân mạng đã nhanh chóng đưa ra các ứng cử viên sáng giá. Với vai diễn đặc biệt này, khí chất còn quan trọng hơn cả nhan sắc.

2027 được dự đoán là năm bùng nổ phim có đề tài lịch sử khi rất nhiều phim về chiến tranh đang rục rịch khởi động như Mật Mã Đông Dương, Cận Kề Cái Chết, Đất Đỏ, Nữ Biệt Động Sài Gòn... Trong đó, Nữ Biệt Động Sài Gòn chỉ vừa hé lộ thông tin tìm kiếm diễn viên đã được cư dân mạng xôn xao đi tìm ứng viên phù hợp.

Nữ Biệt Động Sài Gòn đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Kịch bản kể về cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật: Một người giờ là điệp viên nằm vùng trong lòng kẻ địch, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lỳ. Cụ thể hơn, phim sẽ có hai nữ chính. Giang là nữ điệp viên thuộc lực lượng an ninh mật, nổi bật bởi sự điềm tĩnh, tinh tế và khả năng chờ đợi thời cơ. Nhưng ẩn sau vẻ lạnh lùng lại là tình yêu thương sâu sắc dành cho em gái. Ở thế đối lập, Gấm là nữ trinh sát vũ trang hoạt động tại vùng giải phóng và các tuyến giáp ranh. Cô mưu trí, gan dạ, sẵn sàng đi tiên phong trong những trận đánh nguy hiểm. Một người bình tĩnh, một người liều lĩnh, hai chị em như nước với lửa nhưng cũng lại bổ khuyết hài hòa cho nhau.

Có thể thấy cả hai nhân vật đều có tính cách rõ nét, thú vị đặt trong bối cảnh đầy biến động của thời cuộc. Chính vì thế, khán giả cho rằng diễn viên đóng vai Giang và Gấm không nhất thiết phải có nhan sắc ấn tượng, mà quan trọng nhất là khí chất mạnh mẽ, ánh mắt có thần.

Phương Anh Đào là cái tên được nhiều người nhắc tới như ứng cử viên sáng giá, vừa có diễn xuất ổn lại vừa có nét đẹp cương nghị. Đoàn Thiên Ân cũng là một lựa chọn không tồi, nhất là khi khả năng nhập vai của nàng hậu đang tiến bộ lên trông thấy. Ngoài ra, Lê Hạ Anh của Mưa Đỏ và Lê Tam Triều Dâng của Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay cũng được khán giả đề cử vì thời gian qua có nhiều đột phá trong năng lực diễn xuất.

Nhưng tất nhiên đây chỉ là đề xuất của cư dân mạng, còn đoàn làm phim mới sẽ có những lựa chọn rõ ràng và chính xác hơn.