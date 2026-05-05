ATVNCG 2026: Đinh Hà Uyên Thư - SlimV tái ngộ, fan tiếc vì thiếu vắng một cái tên

HHTO - Sau khi thu hút sự bàn luận với loạt manh mối về các Anh tài của mùa mới, "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" tiếp tục công bố đội ngũ sản xuất gồm những người sẽ đảm bảo chất lượng về mặt hình ảnh, sân khấu.

Sau mùa đầu tiên tạo hiệu ứng mạnh mẽ từ truyền hình đến chuỗi 9 concert kéo dài suốt 2 năm, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức trở lại với mùa 2026. Và lần này, nhà sản xuất chọn công bố ê-kíp trước khi hé lộ đầy đủ các Anh tài. Động thái này cho thấy chất lượng mùa mới sẽ được quyết định từ phía sau sân khấu.

Sự trở lại của đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc SlimV cho thấy nhà sản xuất tiếp tục đặt niềm tin vào “cặp bài trùng” đã định hình DNA cho chương trình.

Nếu đạo diễn Uyên Thư nổi tiếng với cách “điện ảnh hóa” sân khấu, thì SlimV lại có xu hướng phá vỡ cấu trúc quen thuộc của âm nhạc. Sự kết hợp này hứa hẹn mở ra cho người hâm mộ nhiều trải nghiệm mới mẻ, đáng nhớ hơn. Bài đăng công bố "ban giám hiệu" của chương trình thu hút gần 700 bình luận và hơn 23.000 lượt thích, cho thấy sự kỳ vọng không nhỏ của khán giả.

Tuy nhiên, nhiều fan ruột của chương trình cũng tiếc nuối khi chương trình năm nay không có sự tham gia của Đạo diễn ánh sáng Long Kenji. Anh được các fan ưu ái gọi là "thần đèn" khi đứng sau những màn "đánh đèn" đẹp mắt của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 với kinh nghiệm dày dặn về nghệ thuật - kĩ thuật sân khấu.

Các fan nhắn nhủ: "Còn bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư - SlimV là sẽ coi tiếp", "Mình thích Thần đèn Long Kenji lắm, ảnh đâu rồi?", "Vậy là anh Long Kenji tốt nghiệp cùng fan rồi", "Chỉ có Thần đèn là tốt nghiệp thôi. Dù sao cũng hoan nghênh Thần đèn mới", "Bộ đôi Vịnh - Thư tiếp tục bận rộn với các Anh tài rồi"...

Thay vào đó, vị trí Đạo diễn ánh sáng của mùa mới sẽ do Phúc Nguyễn đảm nhận. Anh là cái tên quen thuộc và uy tín trong lĩnh vực ánh sáng sân khấu, đứng sau nhiều sự kiện quy mô lớn, từ các đại nhạc hội xuyên Việt đến những đêm Gala doanh nghiệp mang tầm quốc tế. Các Gai con hi vọng Phúc Nguyễn tiếp tục nâng tầm cảm xúc cho từng sân khấu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất thị giác của mùa 2026 còn có sự tham gia của Trần Quốc Vương - Đạo diễn hình ảnh, Vĩ Khang - Giám đốc nghệ thuật, Hứa Mẫn - Giám đốc nghệ thuật (Reality).

Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với tiêu chuẩn quốc tế, phần hình ảnh không còn là “background”, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện song hành với âm nhạc. Điểm thay đổi đáng chú ý còn nằm ở vị trí cố vấn nội dung của Nguyễn Huy Tâm. Thay vì chỉ xây dựng kịch bản, ê-kíp hướng đến việc thiết kế một hành trình cảm xúc, nơi khán giả không chỉ xem mà còn “đi cùng” nghệ sĩ qua từng giai đoạn.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 dự kiến phát sóng trên VTV3 vào tháng 6 tới. Thông tin cụ thể về dàn nghệ sĩ tham gia và lịch phát sóng chính thức sẽ được nhà sản xuất xác nhận trong thời gian tới.