Trước khi chấm "Mắt Nhắm Mắt Mở" 1 sao, Dế Choắt từng nhận xét về HIEUTHUHAI thế nào?

HHTO - Buổi livestream của Quán quân Rap Việt mùa 1 Dế Choắt vào tối 4/5 khiến mạng xã hội dậy sóng khi anh thẳng thừng chấm album Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI chỉ được... "1 sao an ủi".

Tối 4/5, từ khóa "Dế Choắt chấm album HIEUTHUHAI" lọt Top trending trên mạng xã hội Threads với hơn 7 triệu bài viết. Sự việc bắt nguồn khi Quán quân Rap Việt mùa 1 mở một phiên livetream trên TikTok, "rì-viu" về album mới của HIEUTHUHAI. Dế Choắt cho biết anh đã nghe một bài hát trong album Mắt Nhắm Mắt Mở và nhận xét rằng nó "không quá nổi bật".

Trước khi phủ sóng bằng buổi livestream, Dế Choắt đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân, kéo theo những bình luận gọi tên HIEUTHUHAI: "Rap thì rướn hát thì lấy hơi lên, rapper không ra dân rap hát, cũng không ra dân ca".

Sau đó khi lên livestream với nội dung "chấm điểm" cho bài Vacheron Louie V - một bản rap thuộc album Mắt Nhắm Mắt Mở mà HIEUTHUHAI kết hợp cùng Quán quân Rap Việt mùa 4 Hustlang Robber, Dế Choắt nhận định: "Mình đánh giá hạnh kiểm là 3 sao nhưng mà bài này, album này thì mình cho 1 sao an ủi". Chủ nhân bản rap Chim Sẻ Và Dâu Tây còn "góp ý" cho HIEUTHUHAI, hy vọng lần sau đàn em sẽ chỉnh lại giọng khi rap và "bớt hát lại".

Dế Choắt đánh giá album mới của HIEUTHUHAI chỉ được "1 điểm an ủi". (Nguồn: rapphimnetwork)

Một hành động gây tranh cãi khác của Dế Choắt là việc anh nhại cách hát của HIEUTHUHAI, kèm theo đó cho rằng Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 "hát không ra hát", khiến nhiều netizen cho rằng đó là thái độ thiếu tôn trọng đồng nghiệp.

Cách Dế Choắt nhại lại cách hát của HIEUTHUHAI gây tranh cãi (Nguồn: rapphimnetwork).

Những nhận xét reaction album Mắt Nhắm Mắt Mở của Dế Choắt nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng lời khuyên "bớt hát lại" của Dế Choắt dành cho HIEUTHUHAI là hợp lý, rằng nam rapper dạo gần đây hát nhiều hơn rap, không tập trung vào thế mạnh của mình.

Tuy nhiên, nhiều netizen không đồng tình với cách Dế Choắt nhận xét về sản phẩm của đồng nghiệp có phần cợt nhả và quá gắt, cho rằng anh thể hiện thái độ thiếu tôn trọng.

Dự án mới của HIEUTHUHAI dù còn gây tranh luận về khía cạnh chuyên môn nhưng cũng ghi dấu ấn với những con số ấn tượng: Ca khúc Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết hiện có hơn 2,2 triệu lượt xem, đạt Top 1 Trending YouTube, album Mắt Nhắm Mắt Mở lọt Top 10 trong bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify toàn cầu. Những lời khuyên mang tính xây dựng dành cho HIEUTHUHAI được đưa ra là nam rapper nên đầu tư học và rèn luyện thanh nhạc thêm nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn, chinh phục được những khán giả khó tính.

Sau gần 2 tuần ra mắt, các ca khúc của HIEUTHUHAI vẫn duy trì sức nóng.

Đây không phải lần đầu Dế Choắt "var thẳng" HIEUTHUHAI. Cuối tháng 9/2025, rapper sinh năm 1996 từng khiến dân tình "dậy sóng" khi tung bản rap diss Rap Bào thể hiện quan điểm các rapper hiện nay "mất chất". Trong đó, Dế Choắt gọi thẳng tên HIEUTHUHAI trong câu "rap không phải cà hẩy cà hẩy, rap đâu phải HIEUTHUHAI, cứ mở nhạc lên mà quẩy thì gọi là rap thì nó cứ sai". Giọng rap Đời Lạ Lắm À Nghen cũng không hài lòng về cách làm nghề của Binz, Justa Tee, Karik, Obito, Touliver, Ricky Star, Blacka, MC Ill, Giang Đẫm, DVD, Rhymastic, Andree, B Ray, Đen Vâu....

Dế Choắt còn khiến cộng đồng fan Rap Việt xôn xao khi "cà khịa" cả những rapper từng là huấn luyện viên tại Rap Việt - sân chơi đã đưa anh lên ngôi Quán quân như BigDaddy, Karik, B Ray. Dế Choắt cho rằng các rapper đang dần bị "biến chất" khi lên mainstream - tham gia những show giải trí thực tế như Anh Trai "Say Hi". Thông qua bản rap Rapper Hồng Đào, Dế Choắt thể hiện thái độ "hổng có ưa" những rapper thay đổi style theo phong trào, trang điểm, mặc quần áo nhiều màu, tóc lúc bạc lúc đen...

Ngoài ra, những tên tuổi sừng sỏ của giới Rap Việt như Seachains, Ricky Star, Phúc Du, Hustlang Robber cũng bị cuốn vào "cuộc chiến" rap beef (công kích) cực căng cùng Dế Choắt.

Tham gia Rap Việt mùa 1 (2020), Dế Choắt, tên thật Châu Minh Hải là "đối thủ nặng ký" của dàn thí sinh năm đó với các tiết mục dự thi như Chú Bé Loắt Choắt, Phiêu Lưu Ký, Trái Đất Này... Mặc dù đăng quang ngôi vị cao nhất, sau chương trình, Dế Choắt gây xôn xao khi chia sẻ rằng mình "đi sai đường", sự nghiệp gắn với nhiều ồn ào và tuyên bố từ bỏ danh hiệu Quán quân.