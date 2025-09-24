"Đại chiến" Rap Việt: "Anh trai" Phúc Du lên tiếng, Dế Choắt đáp trả trong 10 phút

Tối 23/9, Phúc Du cho ra mắt track Sĩ Vương gửi tới anti-fan, dù anh đang bận rộn với lịch trình quay Anh Trai "Say Hi". Nam rapper khẳng định dù tham gia gameshow nhưng mình vẫn giữ được "chất underground".

Chưa đầy 10 phút sau, Dế Choắt cũng tung bài Ẩn Sĩ, gây ấn tượng bởi cách gieo vần, chơi chữ dù chuẩn bị trong thời gian rất ngắn. Người hâm mộ đang "nín thở" chờ đợi những diễn biến tiếp theo của trận rap beef này.

Netizen mong chờ những diễn biến tiếp theo của "trận beef lịch sử". Ảnh: FBNV.



"Đại chiến" thực tế được "châm ngòi" từ tối 18/9, khi Seachains (Quán quân Rap Việt mùa 2) trở lại với album đầu tay 30 The Album cùng ca khúc chủ đề Âm Thầm Vàng. Một ngày sau, tối 19/9, Dế Choắt (Quán quân Rap Việt mùa 1) ra mắt vô công album. Trong đó, ở track 11 - vua của những vị vua, anh cho rằng người được nhắc đến chỉ xây dựng hình tượng ông bố mẫu mực, lượt xem cả album cũng không bằng một track viết nhanh của mình.

Sau đó, Seachains nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội: "Giờ không lẽ ghi là cảm ơn Dế Choắt hỗ trợ truyền thông cho album hả trời". Drama chưa kịp hạ nhiệt thì tới khuya 20/9, Ricky Star tung teaser MV Khi 22 với cảnh cuối một con dế nằm dưới bánh xe ô tô - chi tiết gây chú ý vì được cho là nhắc đến Dế Choắt.

Khán giả cho rằng Ricky Star đã thay mặt người anh em để trả lời Dế Choắt. Ảnh: FBNV.

Theo nhiều người yêu rap, cuối album của Dế Choắt là 4 bài diss nhắm tới các rapper đang tham gia Anh Trai "Say Hi", khi lời rap ẩn ý họ đang làm mất tinh thần của giới underground. Sau 2 ngày, Robber cũng đã có câu trả lời cho Dế Choắt bằng bài Rapper Lè Nhè và lấy nghệ danh là Roberto.

Dàn "anh trai" quy tụ loạt "chiến tướng" từng chinh chiến nhiều năm trong làng rap như B Ray, Karik, Robber, Phúc Du,... Ảnh: KING of MEME VIỆT.

Dế Choắt trước đó cũng nhiều lần tung diss track nhắm vào Jombie, Phúc Du rồi nhanh chóng xoá đi. Ở lần trở lại này, nam rapper cũng có một bản rap gửi tới Trúc Anh Phương (nói lái tên thật của Phúc Du - Trương Anh Phúc) và "bóng gió" chuyện Phúc Du sẽ sớm ra về ở Anh Trai "Say Hi". Nhiều khán giả nhận định đây chính là động thái đáp trả của Dế Choắt khi Phúc Du từng tung track Rửa Tai gửi đến anh vào tháng 5.