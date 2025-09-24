Hậu trường Tử Chiến Trên Không: Nhật Hoàng (Mưa Đỏ) góp mặt theo cách không ngờ

HHTO - Những bức ảnh hậu trường Tử Chiến Trên Không khiến khán giả vô cùng thích thú, nhưng sự xuất hiện của Đỗ Nhật Hoàng của Mưa Đỏ còn gây tò mò hơn nữa.

Giữa lúc Tử Chiến Trên Không đang là dự án phim Việt đứng đầu phòng vé, nhiều hình ảnh hậu trường thú vị về phim đã được đăng tải lên mạng xã hội. Nữ diễn viên Ngọc Xuân - vào vai vợ của Bình (Thanh Sơn) trong phim đã trổ tài phó nháy, mang đến nhiều khoảnh khắc hậu trường thú vị cho khán giả.

Diễn viên Ngọc Xuân tung loạt ảnh hậu trường của Tử Chiến Trên Không. Nguồn: Instagram diễn viên Ngọc Xuân

Tuy nhiên bên cạnh ảnh chụp đạo diễn Hàm Trần và dàn diễn viên của Tử Chiến Trên Không, khán giả còn bất ngờ hơn khi có sự xuất hiện của Đỗ Nhật Hoàng - nam chính phim Mưa Đỏ. Trong ảnh, Ngọc Xuân dường như đang gọi video cùng Đỗ Nhật Hoàng và Avin Lu, sau đó tranh thủ đăng tải khoảnh khắc này lên mạng xã hội kèm theo bộ ảnh Tử Chiến Trên Không.

Đỗ Nhật Hoàng, Ngọc Xuân và Avin Lu chung khung hình.

Điều này thực chất không có gì ngẫu nhiên vì trước đó, bộ ba đã trở nên thân thiết khi đóng chung phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, được chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh. Trong phim, Ngọc Xuân, Avin Lu và Đỗ Nhật Hoàng rơi vào chuyện tình tay ba rắc rối, có nhiều đau thương và bi kịch. Trong đó, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng có không ít cảnh thân mật với nhau.

Sau bộ phim, có thể thấy cả ba diễn viên đều giữ mối quan hệ thân thiết. Ngoài ra, bức ảnh trên còn chứng minh Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không có giai đoạn ghi hình sát nhau, và sau đó ra mắt chỉ cách khoảng 1 tháng.

Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng từng đóng chung Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Ngoài bức ảnh quý giá trên, Ngọc Xuân còn nhiệt tình đăng tải nhiều khoảnh khắc hậu trường khác của Tử Chiến Trên Không. Thông qua ống kính điệu nghệ của cô nàng, dàn diễn viên gồm Thanh Sơn, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Trần Ngọc Vàng, Bảo Định... đều có nhiều góc chụp xịn sò, trở thành tư liệu quý giá để sau này có thể xem lại và hoài niệm.

Các diễn viên Tử Chiến Trên Không qua ống kính của Ngọc Xuân.

Với tốc độ tăng doanh thu như hiện tại, Tử Chiến Trên Không không khó để vượt mốc trăm tỷ. Điều này giúp cho Thái Hòa trở thành nam diễn viên có đến 2 phim đóng chính đạt cột mốc doanh thu này trong năm 2025 và là diễn viên đầu tiên làm được điều này với 2 bộ phim thuộc đề tài lịch sử.