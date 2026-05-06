Hậu trường SHOWBIZ

Cũng đu trend “Mùa thi All Stars” nhưng vì sao Hoa hậu Bảo Ngọc lại vướng ồn ào?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi bị cư dân mạng nhắc nhở, Hoa hậu Bảo Ngọc đã giải thích gì về màn đu trend “Mùa thi All Stars” của cô?

Thời gian vừa qua, sĩ tử 2K8 đang làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 và trên mạng xã hội đã xuất hiện trend CapCut 2 ảnh. Nhiều người đã đăng tải phiếu đăng ký dự thi của các thí sinh tự do là Thủ khoa, á khoa các trường đại học rồi các nghệ sĩ. Không ít TikToker quen thuộc như Đỗ Đình Long (elm zai chị Nguyệt), Ngô Lê Tuấn Kiệt (Kiệt Hà Tịnh), Phan Văn Huy (Huy hạt nhài)... cũng tham gia trào lưu này. Chẳng thế mà netizen gọi vui đây là “Mùa thi All Stars” hay “Vòng chung kết thế giới”.

Những "thí sinh" khiến netizen bật cười.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng đu trend với tấm phiếu đăng ký dự thi xịn xò và không ngờ lại bị một số cư dân mạng phàn nàn, chê trách. Netizen cho rằng việc nhiều người không đi thi nhưng vẫn nộp hồ sơ sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống rà soát dữ liệu thí sinh để lọc các đơn ảo. Người nổi tiếng như Hoa hậu Bảo Ngọc làm thế này càng dễ tạo nên xu hướng, nhiều người bắt chước và càng gây khó khăn cho bộ phận lọc hồ sơ. Chưa kể THPT là kỳ thi nghiêm túc thì càng không nên tạo content hài hước ăn theo.

Hoa hậu Bảo Ngọc cũng nhanh chóng bắt trend.

Sau đó, Hoa hậu Bảo Ngọc đã nhanh chóng đính chính rằng cô chỉ ghép ảnh theo xu hướng chứ không đăng ký chính thức trên hệ thống như nhiều người lo lắng. Nàng hậu cũng mong mọi người không thật sự đăng ký dự thi nếu không có nhu cầu.

Cuối cùng, Bảo Ngọc hy vọng xu hướng nhỏ này có thể góp phần làm “nóng” lại tinh thần học tập và chuẩn bị cho kỳ thi của các sĩ tử và không quên chúc các bạn 2K8 tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Có thể thấy Hoa hậu Bảo Ngọc phản ứng nhanh nhạy, khéo léo khi thấy màn đu trend của cô gặp tác dụng ngược. Nhưng chắc hẳn sau lần này, nàng hậu sẽ cẩn thận hơn mỗi khi tham gia các trào lưu trên mạng xã hội.

